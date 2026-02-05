Republica Moldova are un nou ambasador în România. Cine este Mihail Mîțu

Republica Moldova va avea un nou ambasador în România. Este vorba despre Mihail Mîțu, cel care îl va înlocui pe Victor Chirilă în această funcție.

Victor Chirilă a fost numit în funcția ambasador al Republicii Moldova în România în noiembrie 2021.

Decretul privind numirea acestora, semnat de președinta Maia Sandu, a fost publicat joi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Mihail Mîțu s-a născut în 1983, iar cariera sa diplomatică a început în urmă cu peste două decenii, în 2005, când a fost angajat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în calitate de atașat, Secția Imunități și Privilegii, Departamentul Protocol Diplomatic de Stat.

În perioada 2006–2008, Mîțu a activat în calitate de secretar III, secretar II al Secției Ceremonial și vizite, MAEIE. În 2008, a fost detașat ca Secretar I la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei, fiind acreditat de asemenea pentru Norvegia și Finlanda.

În perioada 2013-2016, Mîțu a fost consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în SUA, urmând ca între 2016 și 2019 să activeze în calitate de consilier în cadrul Departamentului Protocol Diplomatic de Stat, MAEIE.

Între 2019 și 2021, Mihail Mîțu a fost consilier al Ambasadei Republicii Moldova în București, iar în perioada 2021-2022 a fost șef de Protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Din 2022 și până în prezent, Mîțu ocupă funcția de Secretar General în Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova.

(sursa: Mediafax)