Cum știi că îmbătrânești sănătos: 4 teste simple de făcut acasă

Totuși, nu toate semnele îmbătrânirii sunt alarmante. Specialiștii explică cum poți identifica un proces de îmbătrânire sănătos și ce teste simple poți face acasă pentru a-ți evalua starea fizică și cognitivă.

Activitatea fizică menține abilitățile motorii

Copiii își dezvoltă coordonarea prin alergare, cățărări și jocuri care solicită constant sistemul locomotor. Adulții, însă, renunță adesea la aceste activități, ceea ce poate duce la pierderea naturală a echilibrului și a mobilității. Specialiștii recomandă provocări simple pentru a testa cât de sănătos îmbătrânește corpul tău.

Iată astfel câteva teste simple pe care le poți face acasă:

Forța de prindere

Aceasta este un indicator important al vitalității și al independenței. Poți verifica acasă prin desfacerea capacului unui borcan sau prin ridicarea cumpărăturilor.

Echilibru

Stai într-un picior timp de cel puțin 1 minut, eventual în timp ce desfășori o altă activitate. Dacă reziști, înseamnă că organismul tău menține coordonarea și stabilitatea, reducând riscul de căderi.

Putere musculară

Masa musculară scade natural odată cu vârsta. Ridică greutăți ușoare, de exemplu jumătate de kilogram, și crește treptat. Aceasta îți va arăta cât de bine reacționează mușchii și metabolismul tău.

Coordonare creier-corp

Testul dual-task — mergi în timp ce numeri invers, spui alfabetul, vorbești cu un prieten, enumeri animalele — indică modul în care creierul și corpul lucrează împreună. Încetinirea mersului în timp ce desfășori aceste activitiăți poate fi un semn timpuriu de declin cognitiv sau motor, potrivit catine.ro.

Concluzie

Îmbătrânirea sănătoasă nu înseamnă absența schimbărilor, ci adaptarea și menținerea funcțiilor esențiale. Prin exerciții simple și provocări zilnice, poți să încetinești degradarea fizică și cognitivă, și să îți păstrezi mobilitatea, echilibrul și reziliența mentală pentru mulți ani.