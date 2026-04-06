Respectul nu se clatină: profesorul Dan Voiculescu, mesaj de forță pentru Mircea Lucescu

Profesorul subliniază că Mircea Lucescu nu este doar un nume important în sport, ci o conștiință puternică, un model de echilibru și demnitate pentru întreaga societate.

„Recunosc în Mircea un om cu o forță morală și intelectuală rar întâlnită. El a fost, este și va fi un reper al societății românești. Aveți încredere că bunul Dumnezeu va ști cum să îngrijească drumul său. Sunt sigur că Mircea va fi tratat cu respect și admirație, indiferent unde se află”, a transmis profesorul Dan Voiculescu.

Prin acest mesaj, profesorul Dan Voiculescu oferă nu doar un gest de solidaritate, ci și o reafirmare a valorilor care definesc marile caractere: tărie, credință și respect. Mircea Lucescu rămâne, astfel, un simbol care nu poate fi clătinat.