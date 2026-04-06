Jurnalul.ro Ştiri Observator Respectul nu se clatină: profesorul Dan Voiculescu, mesaj de forță pentru Mircea Lucescu

Respectul nu se clatină: profesorul Dan Voiculescu, mesaj de forță pentru Mircea Lucescu

de Redacția Jurnalul    |    06 Apr 2026   •   19:52
Respectul nu se clatină: profesorul Dan Voiculescu, mesaj de forță pentru Mircea Lucescu
Mircea Lucescu nu este doar un nume important în sport, ci o conștiință puternică

Un mesaj plin de emoție și respect a fost publicat de profesorul Dan Voiculescu pe blogul său, în care acesta transmite un gând de susținere pentru familia lui Mircea Lucescu și vorbește despre statura morală excepțională a antrenorului român.

Profesorul subliniază că Mircea Lucescu nu este doar un nume important în sport, ci o conștiință puternică, un model de echilibru și demnitate pentru întreaga societate.

„Recunosc în Mircea un om cu o forță morală și intelectuală rar întâlnită. El a fost, este și va fi un reper al societății românești. Aveți încredere că bunul Dumnezeu va ști cum să îngrijească drumul său. Sunt sigur că Mircea va fi tratat cu respect și admirație, indiferent unde se află”, a transmis profesorul Dan Voiculescu.

Prin acest mesaj, profesorul Dan Voiculescu oferă nu doar un gest de solidaritate, ci și o reafirmare a valorilor care definesc marile caractere: tărie, credință și respect. Mircea Lucescu rămâne, astfel, un simbol care nu poate fi clătinat.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
