Românii „strâng cureaua”: Mai puține ieșiri la restaurant și note de plată mai mici

Românii ies mai rar în oraș, sunt mai atenți la cât cheltuiesc și aleg localurile mult mai riguros. Aceste date provin din studiile realizate de Hospitality Culture Institute împreună cu Exact Research, care au analizat consumul din marile orașe.

Florin Maxim, fondatorul institutului, explică: „O concluzie principală a celor două noi studii pe care le-am realizat în ultimele luni este că restaurantul devine tot mai mult un spațiu social, în timp ce livrarea de mâncare rămâne motorul de conveniență al pieței. În același timp, consumatorul penalizează rapid prețurile fără valoare și experiențele incomplete”.

Studiul arată că 50% dintre români merg mai rar sau mult mai rar la restaurant față de anul trecut. În cazul livrărilor de mâncare, scăderea este mai mică, de 38%, ceea ce arată că livrările rămân o variantă stabilă în perioadele cu probleme economice.

Astăzi, ieșitul în oraș este legat mai mult de socializare decât de masa zilnică, 77% dintre oameni spun că merg la restaurant pentru a sta cu prietenii sau cu familia.

Presiunea asupra bugetelor este vizibilă: 28% dintre români au tăiat din banii pentru restaurante, 40% renunță la desert, 37% nu mai comandă băuturi, iar 34% caută locuri mai accesibile. Loialitatea clienților depinde acum de calitatea mâncării și de atmosfera localului, nu doar de reduceri.

În ceea ce privește tehnologia, românii sunt foarte deschiși la digitalizare, 79% fiind de acord cu plata exclusiv cu cardul sau telefonul. De asemenea, 74% folosesc aplicații de livrare, iar 67% sunt confortabili cu meniurile digitale sau codurile QR.

Totuși, unii români consideră că tehnologia nu trebuie să înlocuiască amabilitatea personalului. Cu toate acestea, 8 din 10 români folosesc servicii de livrare.

Serviciile de livrare generează deja 21% din totalul pieței, adică aproximativ 8,6 miliarde lei, în timp ce restaurantele standard reprezintă 27% din piață, cu o valoare de aproximativ 11 miliarde lei.

O noutate a studiului este analiza segmentului de patiserie și panificație, care a ajuns la o valoare de 3,36 miliarde lei, fiind folosit de 67% dintre consumatori în ultimele luni.

Datele finale arată că deși 79% dintre oameni au mers la restaurante standard în ultima jumătate de an, valoarea medie a bonului de plată a scăzut de la 61,1 lei în 2024 la 53,3 lei în prezent.

Florin Maxim consideră că piața trece printr-o maturizare bruscă. „Piața nu a dispărut. S-a maturizat brutal. Consumatorul român nu renunță la experiența restaurantelor, dar devine mult mai atent și cu așteptări mai clare. Nu mai cumpără doar mâncare. Cumpără justificarea prețului, coerența experienței și sentimentul că merită să revină”.

„Hospitality Culture Institute consideră că 2026 va fi anul în care marii câștigători nu vor fi neapărat cei mai ieftini jucători, ci acei operatori care vor reuși să combine inteligent trei lucruri: flexibilitatea ofertei, consistența experienței și înțelegerea reală a noilor comportamente de consum. Într-o piață estimată la peste 40 de miliarde lei, diferența nu o va face doar dimensiunea, ci capacitatea de a citi corect consumatorul”.

(sursa: Mediafax)