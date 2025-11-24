Restricții de circulație pe DN1 timp de trei zile

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că luni dimineață, la ora 06:50, pe mai multe drumuri din județul Galați vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, iar pe anumite sectoare chiar sub 50 de metri, din cauza ceții.

La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate local precipitații slabe sub formă de ploaie.

Pe principalele rute, autostrăzile A1, A2, A3 și drumurile DN1 și DN7, traficul se desfășoară fluent, fără evenimente rutiere

Trafic oprit pe DN1 la Păulești

În perioada 24 noiembrie, ora 10:00 – 27 noiembrie, ora 12:00, circulația va fioprită pe DN1, la kilometrul 69+925, în localitatea Păulești, județul Prahova, pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată.

Pentru perioada restricțiilor, au fost stabilite rute alternative:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute:

1. DN 1, km. 68+440 intersecție cu DJ 155 → DJ 155, Păulești → intersecție cu DJ 102 → DJ 102 Găgeni → intersecție cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești → intersecție cu DJ 215 Băicoi → DJ 215 intersecție cu DN 1→ Brașov.

2. DN 1, intersecție cu DN 72 → DN 72, Stoenești intersecție cu DJ 144 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → intersecție cu DJ 720 Florești → DJ 720 intersecție cu DN 1 → DN 1 Brașov.

Sensul de mers Brașov – București și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare: DN 1, Bărcănești, intersecție cu DN 1A – Centura de Vest Ploiești – DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1 Brașov.

Restricții și pe Valea Oltului

Între 21 noiembrie și 19 decembrie, circulația pe DN7 va fi restricționată alternativ, pe un singur sens, pe sectorul viaductului Cârligu Mic, din cauza unor lucrări de întreținere.

În intervalul 28 noiembrie – 1 decembrie nu vor fi restricții.

(sursa: Mediafax)