de Redacția Jurnalul    |    05 Feb 2026   •   16:45
Traficul rutier, restricționat pe timpul nopții în Pasajul Băneasa
Sursa foto: Club feroviar/Restricțiile de trafic se vor aplica la ora 23:00 și se vor încheia în jurul orei 04:00

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță restricții de trafic pe Șoseaua București – Ploiești (DN1). Restricțiile sunt necesare pentru demontarea unor echipamente de monitorizare existente în Pasajul Băneasa.

Potrivit anunțului CNAIR, în zilele de 06.02.2026 și 07.02.2026, în intervalul orar 23:00 - 04:00, se instituie restricții de trafic pe Șoseaua București – Ploiești (DN1), în Pasajul Băneasa.

În data de 06.02.2026 se va închide traficul rutier pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul către București;

În data de 07.02.2026 se va închide traficul rutier pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul către Otopeni.

Restricțiile de trafic se vor aplica la ora 23:00 și se vor încheia în jurul orei 04:00.

Aceste restricții sunt necesare pentru demontarea unor echipamente de monitorizare existente în Pasajul Băneasa.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: restricţii trafic băneasa
