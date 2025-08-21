Retrocedări controversate: 70 de hectare de pădure ar putea ajunge la mafia imobiliară

Comunitatea locală exprimă îngrijorări majore cu privire la viitorul pădurii, temându-se că în locul copacilor vor apărea blocuri înalte, de până la 14 etaje, iar zona verde va dispărea complet.

Retrocedări discutabile

Pădurea este proprietatea staului, însă persoanele cărora regimul comunist le-a naționalizat terenurile au început să primească parcele în acest loc, sub formă de despăgubire, potrivit Observator.

În trecut, în acest spațiu natural trăiau iepuri, vulpi sau șoimi.

Primăria Sectorului 6 a vrutinițial să transforme pădurea într-un parc public pentru comunitate, însă planurile au fost blocate de procese complicate și birocrație.

Potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ) al primăriei, terenul este înregistrat ca fiind arabil, dar permite construcții diverse, inclusiv blocuri de locuințe, supermarketuri sau mall-uri.

„Ne temem că aici vor apărea blocuri, conform PUZ-ului Sector 6, terenul este construitibil. Se pot ridica blocuri de până la 14 etaje, rezidențiale, fără spații verzi, școli sau grădinițe”, spune Delia Mihalache, reprezentantă a Asociației Inițiativa Prelungirea Ghencea.

Ce vor să facă autoritățile

Pentru a salva pădurea, autoritățile analizează posibilitatea declarării zonei ca arie protejată. Specialiștii caută specii rare sau protejate care ar putea justifica protecția habitatului. „Chiar și o singură specie care îndeplinește criteriile poate opri dezvoltarea imobiliară”, explică biologul Alexandru Birău.

Un alt obstacol în realizarea unui parc constă în valoarea exproprierilor, estimată la peste 7 milioane de euro pentru parcelele retrocedate, la o valoare de 100 euro/mp.

Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, se caută o soluție care să împace interesele proprietarilor și necesitatea protejării spațiului verde.