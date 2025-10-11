Revoluție în sistemul medical: analizele de sânge, direct la medicul de familie

Una dintre principalele măsuri anunțate la Digi24 vizează decontarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a serviciilor medicale realizate prin caravane mobile. Această măsură va crește semnificativ accesul pacienților din zone defavorizate la servicii medicale.

„Este primul parteneriat transparent, corect și de încredere între sistemul public și privat”, a precizat Rogobete.

O altă măsură importantă constă în creșterea programului în ambulatoriile de specialitate până la ora 20, acolo unde este posibil. Scopul este să faciliteze accesul pacienților care lucrează în timpul zilei la consultații medicale.

Ministrul a anunțat și o schimbare care va facilita accesul la analize de sânge. „A existat o nemulțumire cu privire la plafonul din unitățile private, ne-am gândit să creștem accesul la analize în sistemul public”, a explicat Rogobete.

Soluția propusă este „recoltarea să se poată realiza în cabinetele medicilor de familie, iar probele să fie analizate de laboratoarele spitalelor publice”.

Ministrul a anunțat că săptămâna viitoare va avea o întâlnire cu medicii de familie pentru a discuta și această idee.

Alexandru Rogobete a avut cuvinte de apreciere pentru medicii de familie: „Medicina de familie reprezintă fundația sistemului de sănătate, îi apreciez pentru ce fac, nu este vina lor că sistemul a fost nepăsător sau nefuncțional”.

(sursa: Mediafax)