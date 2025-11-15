Revoluție în plata gărzilor din spitale: ce surprize le pregătește Rogobete medicilor

Acesta a recunoscut că tema este „sensibilă” și că actualul sistem, care folosește grila salarială din 2018, este nedrept, scrie stiripesurse.ro.

Pentru a corecta situația, ministerul propune introducerea unui nou model de gărzi, inspirat din practica europeană, în special din Franța. Noul sistem ar include trei tipuri de activități de gardă, fiecare plătită diferit, în funcție de responsabilități și de specialitatea medicului:

1. Garda la domiciliu

Rogobete a explicat că această formă de gardă ar fi destinată medicilor din specialități cu număr redus de profesioniști, precum radiologia intervențională.

„Medicul care face trombectomii nu trebuie să stea în spital. Dacă apare un pacient cu AVC, este chemat de acasă și intervine. Așa se întâmplă peste tot în lume”, a subliniat ministrul.

2. Garda de monitorizare

Acest tip de gardă presupune ca medicul să se ocupe exclusiv de pacienții deja internați în secția respectivă, fără intervenții în zona de urgență.

3. Garda de urgență

Este cel mai solicitant tip de gardă, specific spitalelor de urgență, unde medicii intervin pentru pacienți care se prezintă direct în unitate.

Plata gărzilor va fi diferențiată

Ministrul Sănătății spune că este nevoie de un sistem corect, adaptat realităților din fiecare spital și fiecărei specialități:

„Sunt de acord să modificăm plata gărzilor, dar nu sunt de acord ca toate unitățile sanitare să fie plătite la fel.”

Citește pe Antena3.ro România mai are timp să negocieze preluarea Lukoil. Statele Unite prelungesc termenul pentru impunerea sancţiunilor

Rogobete a precizat și primele direcții pentru tarifare: