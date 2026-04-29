Rezervările făcute în ultimul moment au egalat volumul de anul trecut pentru minivacanța de 1 Mai

"Obiceiul de consum s-a schimbat în contextul internaţional actual. Cu vouchere de vacanţă la jumătate de valoare faţă de 2024 stimulentul pentru cumpărarea vacanţelor în România din timp s-a diminuat. Turiştii cumpără majoritar oferte 'last minute' sau 'ultra last minute', acolo unde apar şi reduceri importante de preţ. Rezervările pentru 1 Mai au fost astfel scăzute în primele trei luni ale anului, chiar şi cu -30% pentru unele locaţii, dar în ultima săptămână s-au apropiat de valorile anului trecut", a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT şi preşedinte BIBI Group4Travel.



Conform datelor furnizate de BIBI Touroperator, vânzările realizate prin ofertele de tip "last minute" pentru România, în primele patru luni din 2026, înregistrează o creştere medie de 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



Litoralul se menţine ca principală alegere a turiştilor pentru minivacanţa de 1 Mai, marcând în fiecare an debutul oficial al sezonului estival. Popularitatea litoralului este susţinută de atmosfera vibrantă specifică acestei perioade, cu numeroase evenimente, petreceri în cluburi şi în aer liber, festivaluri şi concerte organizate în staţiuni.



Cele mai căutate destinaţii în minivacanţa de 1 Mai, potrivit tur-operatorului, sunt: Litoral - Eforie Nord, Vama Veche, Mamaia, Costineşti; Balneo - Călimăneşti-Căciulata, Băile Felix, Băile Herculane, Băile Govora; Munte - Sovata, Valea Prahovei, Poiana Braşov, Vatra Dornei; Delta Dunării - Crişan, Sulina, Sfântu Gheorghe, Mahmudia; Oraşe - Braşov, Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi.



Totodată, peste 70% dintre turiştii români au optat pentru unităţi de cazare clasificate la 4 stele, care oferă servicii suplimentare precum acces la facilităţi cu ape termale, programe de divertisment, muzică live, precum şi zone de wellness şi spa, inclusiv activităţi dedicate copiilor.



Din perspectiva tur-operatorului, preţurile de cazare pentru minivacanţa de 1 Mai la nivel naţional sunt estimate, în medie, cu 5-10% mai ridicate faţă de anul precedent.



Există, însă, foarte multe destinaţii unde tarifele au rămas la fel ca anul trecut sau chiar au scăzut, dar şi altele unde au crescut mai mult decât media. Astfel, costul mediu per persoană pentru un sejur de 1 Mai pe litoral a crescut de la 575 lei cât a fost în 2025, la 687 lei, pentru două nopţi de cazare cu mic dejun inclus, de persoană, în timp ce în staţiunile montane şi balneare tariful mediu a scăzut de la 571 lei la 550 lei, respectiv 791 lei la 690 lei, pentru un sejur de două nopţi, de persoană, cu mic dejun inclus, în condiţiile în care durata medie a vacanţelor la nivel naţional s-a menţinut constantă, la 2,4 nopţi.



Pentru Delta Dunării, tarifele medii sunt în scădere, de la 597 de lei în 2025 pentru minivacanţa de 1 Mai, la 573 de lei în acest an. În schimb, segmentul de oraşe (city break) înregistrează o uşoară creştere, de la 1.413 lei la 1.424 lei de persoană, pentru un sejur de două nopţi.



Pentru Litoral, peste 100 de unităţi de cazare, alături de restaurante, autoserviri şi baruri, îşi vor deschide porţile, marcând startul sezonului estival, care, în mod tradiţional, debutează în fiecare an la data de 1 Mai.



În afara Festivalului du Bonheur, deja consacrat pentru deschiderea sezonului estival la malul mării, care se va desfăşura între 30 aprilie şi 3 mai, în Mamaia, în acest an, turiştii vor putea participa la Festivalul Elrow Delusionville, dedicat muzicii electronice, care va avea loc în premieră în Mamaia Nord pe 1 şi 2 mai.



Un alt festival deschis iubitorilor de muzică este Unity by Argo, în perioada 30 aprilie - 3 mai, pe plaja unui club din Mamaia.



În Piaţeta Cazino din Mamaia vor avea loc concerte de deschidere a sezonului, printre care Diana Matei & Taraful Cleante, Denis Ştefănescu & Vocal Impact Band, AMNA, Trupa Discoteka, Matteo şi Trupa NADA.



Cluburile de pe litoral vor găzdui concerte şi spectacole susţinute de DJ renumiţi cum ar fi Satori, Sora, AFGO & KOV şi Johny Romano.



În Eforie Nord, în perioada 1-3 mai, va avea loc expoziţia Hustle By The Sea, dedicată maşinilor tunate şi experienţelor inedite pentru pasionaţii auto.



Concerte vor avea loc şi în Vama Veche, unde atmosfera de 1 Mai promite seri pline de energie şi muzică live: pe 1 mai, de la ora 20:00, trupa Specii va urca pe scenă la Bibi Bistro, iar de la ora 21:00, Kempes va concerta la Hambar Vama Veche, aducând un plus de forţă serii; pentru cei nostalgici, petrecerea "Ani de Liceu" organizată la La Caleta Vama Veche vine cu hituri cunoscute şi o atmosferă relaxată, iar distracţia continuă şi pe 2 mai, când terasa Hambar Vama Veche anunţă concertul trupei Romaniţa, completând programul unui weekend plin de evenimente.



BIBI Touroperator, membru BIBI Group4Travel, este unul dintre cei mai importanţi touroperatori pe piaţa locală de turism, specializat pentru România, cu o cifră de afaceri a grupului de peste 13 milioane euro.

AGERPRES