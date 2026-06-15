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Reacția savuroasă a lui Grindeanu după numirea lui Veștea: Trimitere directă la Traian Băsescu

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   17:15
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Reacția savuroasă a lui Grindeanu după numirea lui Veștea: Trimitere directă la Traian Băsescu
Ce spune Sorin Grindeanu despre legalitatea noului Guvern

Întrebat dacă Adrian Veștea ar fi o variantă pentru funcția de premier, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns că o să decidă în urma discuțiilor.

El a precizat că în PSD nu a fost luată încă o decizie privind participarea la viitorul Executiv. „Când ne va contacta domnul Veștea, o să discutăm”, a spus Grindeanu, în Parlament.

Întrebat dacă președintele a procedat constituțional atunci când nu a convocat consultări cu partidele înainte de desemnarea lui Adrian Veștea, Grindeanu s-a referit la momentul din 2008 când „după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru, în primă instanță, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional, întrebați-l pe Băsescu”.

Grindeanu a mai spus că nu a știut de planul președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

(sursa: Mediafax)

 

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