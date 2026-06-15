Bătaie cu topoare, cuțite și pistoale între clanurile interlope, în București

Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, scandalul a avut loc între clanurile Toboșanii și Ștoacă, șase persoane fiind reținute de polițiști și duse la secție pentru audieri.

Poliția București anunță că luni, în jurul orei 19:00, „polițiști din cadrul Secției 26 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul Metalurgiei, s-au sesizat din oficiu după ce au auzit zgomotul puternic al unui impact, existând suspiciunea producerii unui accident rutier.”

Polițiștii s-au deplasat de urgență la locul indicat, „unde au observat mai multe persoane care alergau printre imobilele unui complex rezidențial din zonă și care prezentau urme vizibile de violență, existând indicii cu privire la producerea unei altercații.”

Șase persoane au fost imobilizate. La fața locului, au fost descoperite un pistol cu capse, un topor și un cuțit. De asemenea, au fost identificate două autoturisme care prezentau avarii și care ar fi fost implicate în altercație

„Polițiștii au instituit un perimetru de siguranță, au asigurat autoturismele implicate și au dispus restricționarea temporară a traficului rutier în zonă pentru desfășurarea activităților specifice. Totodată, din primele date obținute, a rezultat că un conducător auto, observând altercația aflată în desfășurare, ar fi pierdut controlul asupra autovehiculului, intrând în coliziune cu un moped. În urma impactului, conducătorul mopedului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ordinea și liniștea publică au fost restabilite, iar în zonă au fost menținute efective de poliție pentru asigurarea măsurilor de ordine și protejarea locului faptei”, au transmi polițiștii.

Toate persoanele implicate au fost duse la sediul Secției 26 Poliție pentru audieri.

(sursa: Mediafax)