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Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    15 Iun 2026   •   17:40
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Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate
Hepta/averse torențiale care vor acumula 30...40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), vijelie cu rafale de 70...80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică pentru mai multe județe.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 15-06-2026 ora 17:35 până la : 15-06-2026 ora 18:25

In zona : Județul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Baia, Casimcea, Slava Cercheză, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Stejaru, Ciucurova, Beidaud;

Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 30...40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), vijelie cu rafale de 70...80 km/h

COD : GALBEN

Valabil de la : 15-06-2026 ora 17:10 până la : 15-06-2026 ora 18:00

In zona : Județul Botoşani: Ungureni, Coțușca, Vorniceni, Avrămeni, Manoleasa, Vlăsinești, Dângeni, Roma, Unțeni, Știubieni, Drăgușeni, Nicșeni, Corlăteni, Mihălășeni, Hănești, Săveni, Ripiceni, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1 cm), descărcări electrice.

COD : GALBEN

Valabil de la : 15-06-2026 ora 16:50 până la : 15-06-2026 ora 18:00

In zona : Județul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Jurilovca, Baia, Topolog, Cerna, Valea Nucarilor, Turcoaia, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Ostrov, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Sfântu Gheorghe;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

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Subiecte în articol: ploi torenţiale Cod portocaliu Avertizare meteo imediată grindină
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