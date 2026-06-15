Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU
Valabil de la : 15-06-2026 ora 17:35 până la : 15-06-2026 ora 18:25
In zona : Județul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Baia, Casimcea, Slava Cercheză, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Stejaru, Ciucurova, Beidaud;
Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula 30...40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), vijelie cu rafale de 70...80 km/h
COD : GALBEN
Valabil de la : 15-06-2026 ora 17:10 până la : 15-06-2026 ora 18:00
In zona : Județul Botoşani: Ungureni, Coțușca, Vorniceni, Avrămeni, Manoleasa, Vlăsinești, Dângeni, Roma, Unțeni, Știubieni, Drăgușeni, Nicșeni, Corlăteni, Mihălășeni, Hănești, Săveni, Ripiceni, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni;
Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1 cm), descărcări electrice.
COD : GALBEN
Valabil de la : 15-06-2026 ora 16:50 până la : 15-06-2026 ora 18:00
In zona : Județul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Jurilovca, Baia, Topolog, Cerna, Valea Nucarilor, Turcoaia, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Ostrov, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Sfântu Gheorghe;
Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).