Tragedie în Cheile Turzii. Un alpinist de 22 de ani a murit după ce o stâncă s-a rupt sub el pe traseul Via Ferrata

Tânărul a căzut aproximativ 30 de metri în gol, iar intervenția salvatorilor s-a transformat într-o cursă contracronometru pentru salvarea vieții sale

O nouă tragedie a zguduit comunitatea pasionaților de alpinism și drumeții montane. Un tânăr de doar 22 de ani și-a pierdut viața pe traseul Via Ferrata din Cheile Turzii, după ce o stâncă pe care se afla s-a desprins, provocând o cădere de aproximativ 30 de metri.

Accidentul s-a produs într-o zonă dificilă și greu accesibilă, unde intervenția echipelor de salvare a fost extrem de complicată. Tânărul participa la o ascensiune pe unul dintre traseele amenajate pentru Via Ferrata, un tip de traseu montan care presupune utilizarea unor cabluri, scări și puncte fixe de ancorare pentru deplasarea în siguranță pe pereții stâncoși, potrivit Observator news.

Operațiune complexă de salvare în Cheile Turzii

Imediat după producerea accidentului, a fost declanșată o amplă operațiune de intervenție. Echipele Salvamont Cluj au fost mobilizate de urgență la locul incidentului, iar pentru acordarea asistenței medicale a fost solicitat și un elicopter SMURD de la Târgu Mureș.

Din cauza terenului accidentat și a poziției în care se afla victima, salvatorii au fost nevoiți să recurgă la tehnici speciale pentru a ajunge la aceasta. Tânărul a rămas suspendat într-o zonă dificilă, iar fiecare minut a fost crucial în încercarea de a-i salva viața.

Potrivit informațiilor furnizate de salvatori, victima era inconștientă în momentul în care a fost localizată.

„Tânărul a fost găsit în stare de inconștiență. Salvatorii montani și echipajul medical au început imediat manevrele de resuscitare", au precizat reprezentanții Salvamont Cluj.

Eforturile medicilor nu au mai fost suficiente

După recuperarea victimei, echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Medicii și salvatorii au luptat zeci de minute pentru a-i reporni funcțiile vitale, însă gravitatea leziunilor provocate de impactul cu stâncile a redus dramatic șansele de supraviețuire.

În ciuda tuturor eforturilor depuse la fața locului, tânărul nu a mai putut fi salvat. Medicii au fost nevoiți să constate decesul direct în zona accidentului.

Evenimentul readuce în atenție riscurile asociate activităților montane desfășurate pe trasee tehnice, chiar și atunci când acestea sunt amenajate și dotate cu sisteme de siguranță.

Via Ferrata, o activitate spectaculoasă, dar care necesită experiență și echipament adecvat

Traseele de Via Ferrata sunt concepute pentru a facilita deplasarea alpiniștilor și a turiștilor pe sectoare stâncoase dificile, fiind prevăzute cu cabluri metalice și puncte de ancorare. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că parcurgerea lor presupune utilizarea unui echipament specific de protecție și respectarea strictă a regulilor de siguranță.

Cheile Turzii reprezintă una dintre cele mai cunoscute destinații pentru iubitorii de escaladă și aventură din România, atrăgând anual mii de turiști. Accidentul mortal produs aici evidențiază încă o dată faptul că mediul montan poate deveni imprevizibil, iar pericolele naturale, precum desprinderea unor fragmente de stâncă, pot avea consecințe devastatoare chiar și pentru persoanele bine pregătite.