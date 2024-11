Rezultate Loto 10 noiembrie 2024. Câştiguri fabuloase la Loto 6/49 şi Joker

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 9,15 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,33 milioane de lei (peste 2,27 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3 milioane de lei (peste 610.800 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 109.400 de lei (peste 22.000 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 38.100 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 793.800 de lei (peste 159.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 36.300 de lei.

Numere extrase duminică, 10 noiembrie, 2024

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc: