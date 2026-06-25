Rezultate LOTO 6/49 25 iunie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 25 iunie 2026:

Loto 6 din 49: 10,7,4,47,21,26

Loto 5 din 40: 25,37,15,34,33,39

Joker: 35,23,8,19,1+2

Noroc: 8136127

Super Noroc: 102935

Noroc Plus: 501183

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 136.000 de lei si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 45.600 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).

La tragerea Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.487.511 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sector 3.