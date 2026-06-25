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Jurnalul.ro Ştiri Observator Rezultate LOTO 6/49 25 iunie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Rezultate LOTO 6/49 25 iunie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

de Vali Deaconescu    |    25 Iun 2026   •   19:50
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Rezultate LOTO 6/49 25 iunie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de joi
FB Loteria Română/Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 25 iunie 2026

Joi, 25 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 iunie, Loteria Romana a acordat peste 24.450 de castiguri in valoare totala de peste 3,74 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 25 iunie 2026:

Loto 6 din 49: 10,7,4,47,21,26

Loto 5 din 40: 25,37,15,34,33,39

Joker: 35,23,8,19,1+2

Noroc: 8136127

Super Noroc: 102935

Noroc Plus: 501183

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste  7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 136.000 de lei si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 45.600 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).

La tragerea Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.487.511 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sector 3.

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Subiecte în articol: Loto 25 iunie Rezultate 25 iunie Rezultate Loto 6/49 Loto 6/49
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