de Vali Deaconescu    |    30 Apr 2026   •   19:06
Rezultate LOTO 6/49 joi 30 aprilie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi
Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 30 aprilie 2026

Noi trageri loto au avut loc joi, 30 aprilie, iar premiile puse în joc de Loteria Română atrag din nou atenția jucătorilor. După mii de câștiguri acordate la extragerile precedente, reporturile au ajuns la valori impresionante.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 30 aprilie 2026:

Loto 6 din 49: 30, 17, 23, 32, 42, 48

Loto 5 din 40: 29, 24, 2, 15, 36, 13

Joker: 9/ 30, 39, 41, 1, 19

Noroc: 1 9 7 4 7 3 4

Super Noroc: 2 0 9 6 1 4

Noroc Plus: 4 0 8 4 6 3

 

Report de peste 3,7 milioane de euro la Loto 6/49

Joi, 30 aprilie, sunt programate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este unul ridicat, în special datorită reportului consistent de la Loto 6/49, care a depășit 19,03 milioane de lei (echivalentul a peste 3,73 milioane de euro) la categoria I.

La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 5,89 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), ceea ce crește și mai mult miza pentru participanți.

Premii importante și la Joker și Loto 5/40

La Joker, categoria I înregistrează un report de peste 591.900 de lei (peste 116.200 de euro). În același timp, la categoria a II-a reportul depășește 84.700 de lei, iar la categoria a III-a a trecut de 46.700 de lei.

Noroc Plus aduce și el un report de peste 21.300 de lei la categoria a II-a.

La Loto 5/40, premiile sunt de asemenea atractive: peste 974.600 de lei la categoria I și peste 221.300 de lei la categoria a II-a. În cazul Super Noroc, reportul la categoria I a trecut de 170.700 de lei (peste 33.500 de euro).

Câștig important obținut recent la Noroc Plus

La extragerile loto de duminică, 26 aprilie, Loteria Română a acordat peste 27.300 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.

De asemenea, la jocul Noroc Plus a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 325.505,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brăila.

