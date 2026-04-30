Rezultate LOTO 6/49 joi 30 aprilie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 30 aprilie 2026:

Loto 6 din 49: 30, 17, 23, 32, 42, 48

Loto 5 din 40: 29, 24, 2, 15, 36, 13

Joker: 9/ 30, 39, 41, 1, 19

Noroc: 1 9 7 4 7 3 4

Super Noroc: 2 0 9 6 1 4

Noroc Plus: 4 0 8 4 6 3

Report de peste 3,7 milioane de euro la Loto 6/49

Joi, 30 aprilie, sunt programate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este unul ridicat, în special datorită reportului consistent de la Loto 6/49, care a depășit 19,03 milioane de lei (echivalentul a peste 3,73 milioane de euro) la categoria I.

La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 5,89 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), ceea ce crește și mai mult miza pentru participanți.

Premii importante și la Joker și Loto 5/40

La Joker, categoria I înregistrează un report de peste 591.900 de lei (peste 116.200 de euro). În același timp, la categoria a II-a reportul depășește 84.700 de lei, iar la categoria a III-a a trecut de 46.700 de lei.

Noroc Plus aduce și el un report de peste 21.300 de lei la categoria a II-a.

La Loto 5/40, premiile sunt de asemenea atractive: peste 974.600 de lei la categoria I și peste 221.300 de lei la categoria a II-a. În cazul Super Noroc, reportul la categoria I a trecut de 170.700 de lei (peste 33.500 de euro).

Câștig important obținut recent la Noroc Plus

La extragerile loto de duminică, 26 aprilie, Loteria Română a acordat peste 27.300 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.

De asemenea, la jocul Noroc Plus a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 325.505,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brăila.