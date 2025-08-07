Rezultate Loto 6/49 7 august 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 7 august 2025:

Loto 6/49: 42, 2, 46, 18, 31, 28

Loto 5/40: 27, 5, 24, 38, 36, 16

Joker: 11 / 11, 22, 27, 21, 34

Noroc: 8 1 0 2 3 1 5

Noroc Plus: 5 1 1 0 5 7

Super Noroc: 4 2 2 5 4 5

Reporturi de milioane de euro la Loto 6/49 și Joker

Loteria Română a anunțat reporturi considerabile pentru principalele categorii de joc. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 18,98 milioane de lei (echivalentul a peste 3,73 milioane de euro). La Joker, premiul cel mare a ajuns la peste 27,52 milioane de lei (aproximativ 5,42 milioane de euro), consolidând poziția acestui joc drept unul dintre cele mai atractive pentru pasionații de loto.

Premii consistente și la celelalte jocuri loto

La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro), în timp ce la Noroc Plus, categoria I a ajuns la un report de peste 1,32 milioane de lei (echivalentul a peste 260.300 de euro).

Și Loto 5/40 oferă șanse importante, cu un report de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro), iar la Super Noroc, premiul cumulat este de peste 145.800 de lei (mai mult de 28.700 de euro).

Câștiguri importante la Joker și Noroc, inclusiv online

La tragerea Joker din 7 august, două bilete norocoase au adus câte 84.962,97 lei la categoriile a II-a și a III-a. Unul dintre bilete a fost jucat la o agenție din Sectorul 5, București, iar celălalt a fost achiziționat online, pe platforma oficială bilete.loto.ro.

De asemenea, la tragerea Noroc, două câștiguri de 77.262 lei fiecare au fost înregistrate la categoriile a II-a și a III-a, ambele bilete fiind jucate online — unul pe bilete.loto.ro, iar celălalt pe joacaloto.ro.

Loteria Română: mii de premii în fiecare săptămână

În cadrul tragerilor din 3 august, Loteria Română a acordat 25.496 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei, reconfirmând interesul constant al românilor pentru jocurile de noroc și speranța într-un câștig care le poate schimba viața.

