Rezultate LOTO 6/49 duminică 12 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare de la extragerea de duminică, 12 octombrie 2025:

Loto 6 din 49: 5, 31, 33, 39 36, 45

Loto 5 din 40: 39, 27, 9, 3, 29, 26

Joker: 2/ 20, 5, 32, 24, 11

Noroc: 6 4 2 6 1 8 8

Noroc Plus: 9 5 8 3 8 8

Super Noroc: 2 0 1 8 5 2

Reporturi uriașe la principalele jocuri loto

După tragerile de joi, 9 octombrie, când s-au acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei, duminică seara norocul a continuat să aducă emoții jucătorilor.

Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 38,97 milioane de lei (echivalentul a 7,64 milioane de euro). Și jocul Noroc a atras atenția, cu un report cumulat de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

La Joker, premiul cel mare de categoria I a ajuns la un report de peste 34,7 milioane de lei (aproape 6,81 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a se joacă un report de peste 1,22 milioane de lei (circa 240.200 de euro).

În plus, la Noroc Plus, reportul de categoria I este de peste 22.900 de lei.

La Loto 5/40, premiul de categoria I a ajuns la 477.200 de lei (peste 93.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul de categoria a II-a depășește 14.900 de lei.

Premii câștigate la tragerile din 9 octombrie

Seara de joi a adus și câteva câștiguri notabile: