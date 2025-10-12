Rezultate LOTO 6/49 duminică 12 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare de la extragerea de duminică, 12 octombrie 2025:
Loto 6 din 49: 5, 31, 33, 39 36, 45
Loto 5 din 40: 39, 27, 9, 3, 29, 26
Joker: 2/ 20, 5, 32, 24, 11
Noroc: 6 4 2 6 1 8 8
Noroc Plus: 9 5 8 3 8 8
Super Noroc: 2 0 1 8 5 2
Reporturi uriașe la principalele jocuri loto
După tragerile de joi, 9 octombrie, când s-au acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei, duminică seara norocul a continuat să aducă emoții jucătorilor.
La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 38,97 milioane de lei (echivalentul a 7,64 milioane de euro). Și jocul Noroc a atras atenția, cu un report cumulat de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).
La Joker, premiul cel mare de categoria I a ajuns la un report de peste 34,7 milioane de lei (aproape 6,81 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a se joacă un report de peste 1,22 milioane de lei (circa 240.200 de euro).
În plus, la Noroc Plus, reportul de categoria I este de peste 22.900 de lei.
La Loto 5/40, premiul de categoria I a ajuns la 477.200 de lei (peste 93.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul de categoria a II-a depășește 14.900 de lei.
Premii câștigate la tragerile din 9 octombrie
Seara de joi a adus și câteva câștiguri notabile:
-
Loto 6/49: cinci jucători au câștigat la categoria a II-a, fiecare obținând 54.114,81 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe platformele AmParcat.ro, bilete.loto.ro, joaca.loto.ro și la o agenție din Ocna Mureș.
-
Joker: un jucător din Brașov a câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 67.251,96 de lei.
-
Loto 5/40: premiul de categoria a II-a, în valoare de 175.128 de lei, a fost câștigat pe platforma bilete.loto.ro.
-
Super Noroc: premiul cel mare, de categoria I, în valoare de 239.512,56 de lei, a fost obținut de un jucător din Galați.