Rezultate LOTO 6/49 duminică 12 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Rezultate LOTO 6/49 duminică 12 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

de Vali Deaconescu    |    12 Oct 2025   •   19:00

Sursa foto: Hepta/loto

Duminică, 12 octombrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza a fost uriașă, cu reporturi care au depășit 7,6 milioane de euro la 6/49 și aproape 6,8 milioane de euro la Joker.

Numerele câștigătoare de la extragerea de duminică, 12 octombrie 2025:

Loto 6 din 49: 5, 31, 33, 39 36, 45

Loto 5 din 40:  39, 27, 9, 3, 29, 26

Joker:  2/ 20, 5, 32, 24, 11

Noroc: 6 4 2 6 1 8 8

Noroc Plus: 9 5 8 3 8 8

Super Noroc:  2 0 1 8 5 2

Reporturi uriașe la principalele jocuri loto

După tragerile de joi, 9 octombrie, când s-au acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei, duminică seara norocul a continuat să aducă emoții jucătorilor.

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 38,97 milioane de lei (echivalentul a 7,64 milioane de euro). Și jocul Noroc a atras atenția, cu un report cumulat de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

La Joker, premiul cel mare de categoria I a ajuns la un report de peste 34,7 milioane de lei (aproape 6,81 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a se joacă un report de peste 1,22 milioane de lei (circa 240.200 de euro).
În plus, la Noroc Plus, reportul de categoria I este de peste 22.900 de lei.

La Loto 5/40, premiul de categoria I a ajuns la 477.200 de lei (peste 93.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul de categoria a II-a depășește 14.900 de lei.

Premii câștigate la tragerile din 9 octombrie

Seara de joi a adus și câteva câștiguri notabile:

  • Loto 6/49: cinci jucători au câștigat la categoria a II-a, fiecare obținând 54.114,81 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe platformele AmParcat.ro, bilete.loto.ro, joaca.loto.ro și la o agenție din Ocna Mureș.

  • Joker: un jucător din Brașov a câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 67.251,96 de lei.

  • Loto 5/40: premiul de categoria a II-a, în valoare de 175.128 de lei, a fost câștigat pe platforma bilete.loto.ro.

  • Super Noroc: premiul cel mare, de categoria I, în valoare de 239.512,56 de lei, a fost obținut de un jucător din Galați.

Subiecte în articol: LOTO 6/49 12 octombrie Loto 6/49 Rezultate Loto 6/49
