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Jurnalul.ro Ştiri Observator Rezultate LOTO 6/49 duminică 28 iunie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noro

Rezultate LOTO 6/49 duminică 28 iunie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noro

de Vali Deaconescu    |    28 Iun 2026   •   18:52
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Rezultate LOTO 6/49 duminică 28 iunie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noro
 Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 28 iunie 2026

Duminică, 28 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 28 iunie 2026:

Loto 6 din 49: 47, 8, 4, 44, 31, 23

Loto 5 din 40: 192, 7, 14, 15, 3

Joker: 26, 40, 1, 37, 25 +4

Noroc Plus: 9 5 9 0 2 0

Super Noroc: 6 0 0 1 9 0

Noroc: 0 2 3 4 5 0 8

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,59 milioane de lei (peste 6,80 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste  6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 831.900 de lei (peste 159.000 de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 171.400 de lei (peste 32.700 de euro) si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 80.900 de lei  (peste 15.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 335.300 de lei (peste 64.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 66.900 de lei (peste 12.700 de euro).  La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 290.300 de lei (peste 55.400 de euro). 

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de la categoria N+3 în valoare de 524.456,80 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 98.931,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Moldovita, jud. Suceava.

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Subiecte în articol: Loto 6/49 din 28 iunie Loto 6/49 Rezultate Loto 6/49
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