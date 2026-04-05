Rezultate LOTO 6/49 duminică 5 aprilie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Rezultate LOTO 6/49 duminică 5 aprilie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

de Vali Deaconescu    |    05 Apr 2026   •   18:38
Rezultate LOTO 6/49 duminică 5 aprilie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi
Sursa foto: Hepta/Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 5 aprilie 2026

Duminică, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 27.100 de câştiguri în valoare totală de peste 1,92 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de Duminica Floriilor, 5 aprilie 2026:

Loto 6/49 9, 4, 8, 49, 25, 42

Loto 5/40 20, 24, 31, 7, 11, 17

Joker 34, 5, 38, 25, 40/18

Noroc 7 8 1 9 3 0 7

Super Noroc  9 6 2 9 6 6

Noroc Plus 2 7 4 2 9 1

Un report de peste 62,11 milioane de lei (peste 12,18 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la categoria a II-a reportul este de peste 124.100 de lei (peste 24.300 de euro).

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 11,96 milioane de lei (peste 2,34 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,6 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

De asemenea, la Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 85.200 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 219.100 de lei (peste 42.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 143.200 de lei (peste 28.000 de euro).

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
