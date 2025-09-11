x close
Rezultate LOTO 6/49 joi 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

de Vali Deaconescu    |    11 Sep 2025   •   19:03
Sursa foto: Norsk Tipping

Joi, 11 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reporturile continuă să crească, iar duminică, 7 septembrie, peste 26.700 de jucători au câștigat premii în valoare totală de peste 3,8 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 11 septembrie:

 

Loto 6/49: 36, 13, 23, 30, 40, 4

Noroc: 2 7 7 5 8 1 4

Joker: 36, 8, 22, 5, 14 + 20

Noroc Plus: 8 7 2 1 5 2

Loto 5/40: 40, 24, 6, 17, 22, 10

Super Noroc: 1 3 5 5 8 2

Loteria Română a anunțat rezultatele extragerilor de joi, 11 septembrie 2025, iar reporturile la principalele jocuri rămân impresionante.

- Loto 6/49 – report de peste 28,63 milioane de lei (aproximativ 5,63 milioane de euro) la categoria I.
- Noroc – report cumulat de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).
- Joker – report de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro) la categoria I și peste 460.700 de lei (90.700 de euro) la categoria a II-a.
- Noroc Plus – report de peste 166.300 de lei (32.700 de euro) la categoria I.
Super Noroc – report cumulat de peste 201.600 de lei (39.700 de euro).

Duminică, 7 septembrie, la tragerea Loto 5/40 s-a câștigat marele premiu de categoria I, în valoare de 1.441.631,20 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma oficială bilete.loto.ro.

De asemenea, au fost înregistrate câștiguri importante și la celelalte jocuri:

  • Noroc Plus – categoria a II-a: 85.420,08 lei, bilet jucat la o agenție loto din Iași.

  • Noroc – categoria a III-a: 82.856,64 lei, bilet jucat la o agenție loto din Câmpeni, județul Alba.

Loteria Română încurajează jucătorii să participe la următoarele trageri, reporturile mari transformând următoarele extrageri într-o șansă de neratat pentru pasionații de jocuri loto.

