Rezultate LOTO 6/49 joi 18 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 18 septembrie 2025:

Loto 6/49 5 8 4 14 42 39

Loto 5/40 3 13 20 33 12 5

Joker 22 38 32 24 5 / 13

Noroc 5 4 6 0 3 8 2

Super noroc 2 2 7 8 5 9

Noroc plus 6 2 5 9 3 8

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report impresionant de peste 31,97 milioane de lei (echivalentul a peste 6,30 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 3,03 milioane de lei (aproximativ 597.900 de euro).

Report record la Joker – peste 32 de milioane de lei

Și Jokerul atrage atenția jucătorilor, cu un report de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro) la categoria I. La categoria a II-a, reportul depășește 686.800 de lei (circa 135.400 de euro). La Super Noroc, reportul la categoria I este de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

Câștiguri importante la Noroc Plus și Loto 5/40