Mii de români ar putea scăpa de majorarea TVA la locuințe. Parlamentarii vor să repare prin lege efectele avariei de la Cadastru

Românii care au demarat procedurile pentru cumpărarea unei locuințe au ajuns în situația de a nu mai putea finaliza tranzacțiile imobiliare din cauza indisponibilității serviciilor de cadastru și carte funciară, fiind la un pas să piardă cota redusă de TVA de 9% și să suporte costuri suplimentare de până la 72.000 de lei, în ciuda faptului că și-au respectat toate obligațiile. În acest context, în Parlament au fost depuse două proiecte de lege care urmăresc același lucru, adică protejarea cumpărătorilor afectați de blocajul informatic, dar propun soluții diferite. Astfel, PSD vrea să prelungească, prin lege, termenul-limită pentru aplicarea TVA de 9% până la 1 octombrie 2026, oferind o perioadă de grație de 60 de zile, în timp ce AUR propune ca termenul-limită să fie prelungit cu 30 de zile, dar să nu fie legat de o dată fixă, ci să înceapă să curgă doar după ce ANCPI dovedește oficial că și-a repus complet în funcțiune sistemele informatice la nivel național.

Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) sunt nefuncționale, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, fiind blocate de instituție în urma unui atac cibernetic. Din cauza platformelor indisponibile, numeroase tranzacții imobiliare nu au mai putut fi încheiate.

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Chiar și la mai bine de o săptămână de la atacul cibernetic, extrasele de carte funciară și intabulările, documentele fără de care nicio tranzacție nu poate fi finalizată, rămân indisponibile.

Blocajul, survenit cu doar două săptămâni înainte de 1 august, data de la care TVA-ul urcă de la 9% la 21% pentru locuințele noi antecontractate înainte de 1 august 2025 și pentru care a fost plătit un avans de 20%, afectează mii de cumpărători, care s-au trezit în pericolul de a pierde dreptul la facilitatea fiscală. Diferența de cost poate ajunge la 14.000 de euro pentru o singură locuință.

În încercarea de a repara efectele avariei informatice de la ANCPI, care a blocat tranzacțiile imobiliare, parlamentarii PSD și AUR au depus, marți, la Senat, două proiecte legislative.

Ambele inițiative propun modificarea Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și schimbă principalul termen prevăzut de actul normativ, până la care mai pot fi achiziţionate locuinţe cu TVA de doar 9%.

Soluția propusă de PSD: două luni în plus pentru finalizarea tranzacțiilor

Una dintre propuneri este semnată de senatorul PSD Daniel Zamfir și vizează prelungirea cu două luni a termenului-limită pentru aplicarea facilității fiscale.

Astfel, persoanele fizice vor putea cumpăra o singură locuință cu TVA de 9% până la 1 octombrie 2026, în loc de 31 iulie 2026, cum prevăd reglementările actuale, dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de lege.

Practic, proiectul introduce o perioadă de grație de 60 de zile, despre care inițiatorul spune că este suficientă pentru deblocarea tranzacțiilor afectate de avaria informatică.

Toate termenele din lege sunt mutate

Modificarea nu vizează doar termenul principal, ci actualizează toate dispozițiile care depind de acesta.

Printre schimbările propuse se numără:

• locuința trebuie să poată fi livrată și locuită cel târziu la 1 octombrie 2026;

• Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA va include tranzacțiile autentificate până la aceeași dată, iar notarii își păstrează obligațiile de raportare;

• termenul este extins și pentru aplicarea cotei reduse la locuințele cumpărate de primării pentru închirierea către persoane și familii cu venituri reduse, atunci când au fost plătite avansuri înainte de 1 august 2025.

Senatorul PSD subliniază că, în ciuda faptului că tranzacțiile imobiliare nu s-au blocat din vina cumpărătorilor sau a dezvoltatorilor, ci din cauza unei avarii a infrastructurii informatice a statului, consecințele riscă să fie suportate tocmai de cetățenii care și-au respectat toate obligațiile: achitaseră avansurile, obținuseră credite bancare și erau pregătiți să semneze actele finale.

Totodată, inițiatorul avertizează că, fără intervenția Parlamentului, acești cumpărători ar fi putut pierde cota redusă de TVA și ar fi fost obligați să plătească în plus zeci de mii de lei pentru aceeași locuință.

„Fără o intervenţie legislativă urgentă, aceşti cetăţeni riscă să piardă dreptul la cota redusă de TVA de 9% şi să suporte o majorare directă şi nejustificată a costului locuinţei de până la 72.000 lei. Un astfel de deznodământ ar sancţiona injust cumpărătorii pentru blocajul infrastructurii informatice a statului”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul propus de PSD.

Inițiator: statul nu pierde bani, ci evită propriile greșeli

Autorul proiectului a ținut să sublinieze, de asemenea, că prelungirea termenului nu reprezintă o nouă facilitate fiscală și nici o reducere suplimentară de taxe, singurul rol al modificării fiind de a permite finalizarea unor tranzacții blocate din motive independente de voința acestora.

„Adoptarea măsurii nu implică un impact negativ asupra prevederilor bugetare iniţiale. Cota de 9% a fost deja luată în calcul la momentul semnării promisiunilor de vânzare-cumpărare, iar prelungirea cu 60 de zile (până la 1 octombrie 2026) asigură doar eşalonarea firească şi colectarea efectivă a veniturilor fiscale, prevenind valul de litigii sau abandonarea tranzacţiilor”, se arată în expunerea de motive.

AUR: termenul să curgă abia după repornirea completă a sistemelor ANCPI

În timp ce proiectul depus de PSD propune o prelungire fixă de 60 de zile, pentru păstrarea cotei reduse de TVA de 9% la achiziția unei locuințe, parlamentarii AUR propun un mecanism flexibil, legat direct de momentul în care Agenția Națională de Cadastru va demonstra că și-a repus complet în funcțiune sistemele informatice.

Mai exact, proiectul AUR prevede că perioada în care cumpărătorii pot beneficia de TVA redusă de 9% se prelungește cu 30 de zile calendaristice de la data publicării ordinului directorului general al ANCPI prin care este constatată reluarea integrală, la nivel național, a funcționării serviciilor informatice necesare autentificării contractelor și efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară. Practic, dacă sistemele informatice rămân indisponibile mai mult timp, nici termenul pentru finalizarea tranzacțiilor nu începe să curgă.

Directorul general al ANCPI ar urma să emită un ordin, în cel mult 24 de ore de la remedierea completă a problemelor, care trebuie transmis și Ministerului Finanțelor, ANAF și Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Ulterior, ANAF și Uniunea Notarilor ar avea la dispoziție trei zile pentru actualizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu TVA redusă și pentru adaptarea procedurilor tehnice necesare aplicării noului termen.

Documentul precizează în mod explicit că o reluare parțială, temporară, limitată la anumite județe, categorii de utilizatori sau operațiuni nu poate fi considerată o revenire la normal.

Senatorii Laurențiu Plăeșu și Niculina Stelea aduc același argument în favoarea măsurii propuse: blocajul informatic de la ANCPI nu a fost provocat de cumpărători, iar aceștia nu ar trebui să suporte consecințele unui eșec al administrației publice.

Ședință de urgență pentru deblocarea tranzacțiilor imobiliare

Atât senatorii, cât și deputații se vor reuni în sesiune extraordinară în perioada 27 - 31 iulie, în vederea adoptării proiectelor de lege privind PNRR, iar președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat ieri că pe agendă vor figura și cele două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

„Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, a afirmat Abrudean, într-o postare pe Facebook, precizând că a propus ca „toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții”, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă.



