Rezultate LOTO 6/49 joi 23 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Joi, 23 octombrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După extragerile de duminică, 19 octombrie, instituția a acordat 38.947 de câștiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 23 octombrie 2025:

Loto 6 din 49: 3, 18, 40, 24, 36, 14

Loto 5 din 40: 3, 14, 7, 2, 8, 23

Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5

Noroc: 1 6 1 1 9 5 3

Super Noroc: 0 3 6 7 0 7

Noroc Plus: 4 6 5 2 6 4

Reporturi Loto 6/49 și Noroc

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report impresionant de peste 42,47 milioane de lei (echivalentul a peste 8,34 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 3,58 milioane de lei (aproximativ 704.700 de euro).

Premii și reporturi Joker și Noroc Plus

La Joker, reportul la categoria I a ajuns la 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), în timp ce la categoria a III-a se înregistrează un report de aproximativ 102.000 de lei. La Noroc Plus, reportul de la categoria I depășește 111.300 de lei (circa 21.800 de euro).

Câștiguri la Loto 5/40 și Super Noroc

Tragerea Loto 5/40 a adus un mare câștig la categoria I, în valoare de 780.639,80 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Galați.

De asemenea, la Super Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 49.260 de lei.

Câștiguri importante și la Joker

La jocul Joker, s-au acordat două premii de categoria a II-a, în valoare de 745.501,64 lei fiecare. Biletele câștigătoare au fost jucate în Iași și Timișoara.