Cum îți iei corect tensiunea acasă? Pașii pe care mulți îi ignoră

Însă specialiștii atrag atenția că poziția corpului, alegerea brațului sau folosirea incorectă a tensiometrului pot influența valorile cu până la 10%, suficient cât să mascheze o hipertensiune sau, dimpotrivă, să ducă la ajustări greșite ale tratamentului.

Care este poziția corectă a corpului

Pentru o măsurare precisă, poziția trebuie să așezată pe un scaun, cu spatele sprijinit, picioarele pe podea și brațul susținut astfel încât cotul să fie la nivelul inimii. Este important ca această poziție să fie menținută pe toată durata măsurării.

Înainte de test este recomandat repausul de cel puțin 5 minute. De asemenea, trebuie evitate cafeaua și fumatul cu 30 de minute înainte, iar în timpul măsurătorii nu trebuie să vorbiți.

De la ce mână se ia tensiunea

Tensiunea arterială se măsoară la brațul superior (zona bicepsului), metodă considerată cea mai precisă. Manseta trebuie aplicată direct pe piele, la aproximativ doi centimetri deasupra plicii cotului, iar partea gonflabilă trebuie să acopere cel puțin 80% din circumferința brațului.

Medicii recomandă ca, cel puțin o dată, tensiunea să fie verificată la ambele brațe. În mod obișnuit, pot exista diferențe mici între brațe, de aproximativ cinci unități pentru tensiunea sistolică. Dacă diferența depășește constant 10 unități, este indicat un consult medical deoarece poate semnala probleme vasculare.

Tensiometru de braț sau de încheietură?

Aparatele pentru brațul superior oferă, în general, rezultate mai stabile și mai fidele deoarece arterele sunt mai mari și mai apropiate de inimă.

Tensiometrele de încheietură sunt mai compacte și utile în călătorii, însă sunt mai sensibile la poziția corpului. Manseta se aplică pe partea interioară a încheieturii, la 1–2 centimetri sub baza palmei, cu ecranul poziționat pe interior, în dreptul arterei radiale. Mâna trebuie menținută exact la nivelul inimii, sprijinită pe piept sau pe o masă. Orice abatere de la această poziție poate duce la valori mai mari sau mai puțin precise.

Alte recomandări importante

Specialiștii sugerează efectuarea a două măsurători consecutive, cu o scurtă pauză între ele. Dacă diferența dintre rezultate este mai mare de cinci unități, este indicată o a treia măsurare.

Persoanele care resimt amețeli la ridicarea din pat sau din poziția șezând ar trebui să își verifice tensiunea atât în poziție așezată, cât și în picioare pentru a observa eventuale scăderi bruște ale valorilor.

Respectarea acestor pași simpli poate face diferența între o evaluare corectă a stării de sănătate și o interpretare eronată a tensiunii arteriale, potrivit dcmedical.ro.