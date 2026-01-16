Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș

În Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1800 de metri, s-au depus local 10-20 cm de zăpadă în ultimele 36 de ore, mai ales pe versanții nordici. Temperaturile relativ ridicate au determinat însă umezirea și îngreunarea zăpezii, în special sub 2000 de metri. În zona crestelor se mențin plăcile mai vechi de vânt, pe versanți cu orientări diferite.

În zona crestelor se întâlnesc zone de 20-40 cm de pulver, iar în profunzime straturi subiacente cu rezistență încă scăzută. Pe unele văi, depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera avalanșe de dimensiuni mari.

Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul nou-depus și cel compactat din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini, dar izolat și spontan.

Sub 1800 de metri, stratul de zăpadă are dimensiuni destul de mari, local de 30-60 cm, iar pe versanții nordici s-au depus pe alocuri peste 10 cm de zăpadă proaspătă, în special la peste 1600 de metri. Temperaturile diurne apropiate de zero grade din primele 24 de ore vor menține umed și greu stratul superior, care poate astfel aluneca peste cel vechi și întărit. cest lucru poate duce la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1600-1800 de metri. Răcirea treptată a vremii va induce însă o consolidare în strat.

În Munții Bucegi, Parâng-Șureanu și Țarcu-Godeanu, la peste 2000 de metri se întâlnește un strat de pulver, de grosimi ce depășesc pe alocuri 10 cm. Tasarea zăpezii din partea superioară a continuat, în special sub 2000 de metri, formându-se astfel un strat mai compactat la suprafață.

În zona crestelor sunt formate numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite. Primii 40-60 cm de la suprafață sunt constituiți din zăpadă neconsolidată. Pe unele văi, depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 2 metri.

În Carpații Occidentali, stratul de zăpadă măsoară local peste 30-40 cm, iar depozite mai importante se întâlnesc pe văile adăpostite. În partea superioară zăpada s-a compactat, iar în apropierea crestelor se întâlnesc plăci de vânt. Pe pantele înclinate, mai ales la suprasarcini, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii.

Pe Masivul Ceahlău, stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 de metri. Răcirea vremii va duce la o consolidare a stratului. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe pantele mai înclinate.

Vineri, la ora 14:00, stratul de zăpadă măsura: 155 cm la Vârful Omu, 139 cm la Bâlea-Lac, 80 cm la Țarcu, 59 cm la Călimani, 60 cm la Semenic și 50 cm la Stâna de Vale.

(sursa: Mediafax)