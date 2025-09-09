Scandalul Bălan: DIICOT îl acuză de trădare pentru KGB Belarus, USR îl leagă de AUR

„Valera, nu fugi, mai stai nițel, te rugăm”, scrie pe Facebook liderul deputaților USR, Bogdan Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.

Rodeanu aduce informatii noi privind „statusul” lui Alexandru Bălan - reținut pentru trădare de țară. Liderul deputaților USR afirmă ca este „nașul” unor parlamentari AUR.

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Şalaru, a spus că Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a avut legături directe cu partidul AUR, prin fratele deputatului Valeriu Munteanu, Ruslan Munteanu. „A fost mâna dreaptă a lui Alexandru Bălan”, a explicat Şalaru luni, în direct la Antena 3 CNN.

Deputatul AUR, Valeriu Munteanu, a reacționat, într-o declarație, susținând că „acuzațiile lui Șalaru sunt elucubrații”.

Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost reținut de procurorii DIICOT, după ce a fost dus, marți dimineața, la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism.

Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare. El este acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta.

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, bărbatul, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine.

Mai exact, ancheta indică legături cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, într-un mod care a pus în pericol securitatea națională a României.

Datele obținute arată că, între 2024 și 2025, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, pentru a primi instrucțiuni și a încasa plăți pentru informațiile transmise.

Investigația s-a desfășurat sub coordonarea EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

(sursa: Mediafax)