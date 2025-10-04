Alexandru Rogobete, replică dură pentru Costel Alexe după tragedia de la Spitalul de Copii Iași: “Este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate”

„Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași și trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinți public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI și să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?”, afirmă Alexandru Robobete.

El spune că a fost acolo personal și a văzut: în saloanele ATI de la Iași nu există nicio chiuvetă.

„Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților. Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat și validat astfel de nereguli. Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă”, încheie Rogobete.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a negat, vineri, informațiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul „Sfânta Maria” nu ar fi chiuvete.

„În spațiul public s-a rostogolit informația că în secția ATI sau că în Spitalul 'Sfânta Maria' nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde practic funcționează secția ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă. La fel, sunt cabinete medicale care, de asemenea, au chiuvetă prevăzută. (...) Se vede foarte clar că acolo sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident, avizate de DSP, și la faza Dali, și ulterior, la faza de autorizație de funcționare”, a declarat, într-o conferință de presă, președintele CJ Iași.

Șapte copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens.

(sursa: Mediafax)