Rogobete: Dezvoltăm centre de arși și noi mecanisme de finanțare în parteneriat cu Banca Mondială

Ministrul Alexandru Rogobete a avut joi la Washington o întâlnire tehnică cu reprezentanții Băncii Mondiale, discuțiile vizând proiectele din sectorul sănătății derulate de Ministerul Sănătății.

„Această colaborare reprezintă un pilon strategic în relația României cu Statele Unite ale Americii, prin intermediul Băncii Mondiale, o relație bazată pe încredere, transparență și rezultate concrete. Nu vorbim doar despre finanțare, ci despre viziune, expertiză și parteneriate care transformă sistemul de sănătate românesc”, scrie pe Facebook Alexandru Rogobete.

Ministrul a prezentat proiectele centrelor de arși din România, detaliind stadiul fiecărui obiectiv: „Discuțiile au vizat în special cele trei centre de arși care prind contur în țară. La Timișoara, lucrările se apropie de final, iar centrul va fi gata până la sfârșitul acestui an. La Târgu Mureș, termenul estimat este primăvara anului viitor. Iar la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ din București, centrul de arși pentru copii este deja în plină dezvoltare. Reprezentanții Băncii Mondiale au apreciat ritmul accelerat al acestor proiecte, confirmând că România discută astăzi despre realități, nu doar despre promisiuni”.

Rogobete a vorbit și despre noile mecanisme de finanțare și acces la medicamente.

„Tot în cadrul acestei colaborări, lucrăm împreună cu Banca Mondială la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare, bazat pe performanță, eficiență și nevoile reale ale pacienților. În paralel, dezvoltăm un mecanism mai rapid și mai predictibil de introducere a medicamentelor în lista de compensate – un pas concret pentru ca pacienții români să aibă acces mai rapid la tratamente moderne. Deja, pe site-ul Ministerului Sănătății se află publicat proiectul de Hotărâre de Guvern care include 35 de molecule noi în lista de compensare – rezultat al muncii de echipă și al acestei noi abordări bazate pe viteză, responsabilitate și transparență”, potrivit ministrului Sănătății.

Ministrul a subliniat impactul strategic al parteneriatului cu Banca Mondială și cooperarea cu Statele Unite: „Parteneriatul cu Banca Mondială și cooperarea cu Statele Unite reprezintă o garanție de încredere și stabilitate pentru dezvoltarea durabilă a sistemului de sănătate din România. Pentru că încrederea ne face bine – și este motorul prin care transformăm promisiunile în fapte, iar faptele în speranță.”

