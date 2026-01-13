x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Rogobete, după explozia de la Zalău: O persoană cu arsuri de căi respiratorii

Rogobete, după explozia de la Zalău: O persoană cu arsuri de căi respiratorii

de Redacția Jurnalul    |    13 Ian 2026   •   18:55
Rogobete, după explozia de la Zalău: O persoană cu arsuri de căi respiratorii
Sursa foto: IGSU/O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament din Zalău

Zece persoane au fost evacuate în urma exploziei din Zalău, una fiind în stare critică, inconștientă, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Rogobete a trasmis că Planul Roșu de Intervenție a fost activat în urma exploziei urmate de incendiu la un apartament din localitatea ​Zalău, jud. Sălaj.

„​Până în acest moment, au fost evacuate 10 persoane. Dintre acestea, o persoană este inconștientă, intubată, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare cu arsuri de căi respiratorii. Nouă persoane au fost expuse la fum”, spune Rogobete.

Ulterior evaluării medicale încă o persoană conștientă a fost transportată la spital cu intoxicație ușoară cu fum.

​Incendiul a fost lichidat la ora transmiterii știrii.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: rogobete explozie zalău persoană arsuri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri