Spitalul din Constanța unde a murit o tânără după naștere, transformat în ambulatoriu

„Unitatea spitalicească privată va funcționa în regim ambulatoriu, atât cât sigur îi se permite conform legislației în vigoare. Ce se va întâmpla mai departe cu unitatea privată nu știu și sper că dacă în această unitate sanitară va mai avea loc vreodată un act medical, el să fie făcut corespunzător și respectând toate standardele", a declarat ministrul.

Pentru a preveni astfel de situații, Ministerul Sănătății anunță o platformă digitală de supracontrol al modului în care sunt autorizate unitățile sanitare.

„În ultima săptămână s-a creat un grup de lucru împreună cu colegii de la Corpul de Control și de la Inspecția Sanitară de Stat, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru a realiza o platformă digitală”, a explicat Rogobete.

Practic, fiecare document necesar pentru obținerea avizului va fi încărcat de Direcția de Sănătate Publică, iar specialiștii de la Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control din Ministerul Sănătății vor valida sau nu acest aviz.

Ministrul Sănătății a subliniat gravitatea situației: „Din păcate, cred că asistăm în ultimele trei luni de mandat, cred că este a treia situație în care identificăm un aviz sanitar de funcționare emis de către Direcția de Sănătate Publică în mod ilegal”.

Unitatea sanitară funcționa din 2009 și a fost autorizată anual de Direcția de Sănătate Publică Constanța, deși nu respecta normele legale.

Rogobete, despre spitalul privat din Constanța: DSP a avizat această unitate în afara legii

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete susține că DSP Constanța a avizat spitalul privat unde o tânără a murit cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.

Potrivit ministrului, rapoartele întocmite arată că unitatea funcționează improvizat, în condiții improprii.

„Concluziile raportului de control și concluziile raportului Inspecției sanitare de stat arată toate un singur lucru: unitatea sanitară funcționează improvizat, în condiții improprii, nu este respectată legislația în vigoare și mai grav decât atât Direcția de Sănătate Publică din Constanța a avizat această unitate sanitară și a acordat avizul de funcționare din anul 2009 și până în anul 2025 în afara legii, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare”, a declarat miercuri Rogobete.

El spune că aceasta este „o acțiune care are o tentă penală” și susține că rapoartele au fost transmise Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție.

Ministrul Sănătății nu s-a pronunțat cu privire la activitatea medicală și a spus că în acest moment Colegiul Medicilor analizează foile pacienților, conduita terapeutică și că vor veni cu un răspuns dacă există sau nu o situație de malpraxis.

Rogobete către DSP: Nu mai avizați unități care nu îndeplinesc condițiile deoarece mor oameni

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un apel către Direcțiile de Sănătate Publică din țară. Nu mai avizați unități care nu îndeplinesc condițiile deoarece mor oameni, a spus Rogobete.

Apelul ministrului Sănătății a fost lansat miercuri în timpul unei conferințe de presă.

„Fac un apel către direcțiile de sănătate publică, nu mai avizați unități sanitare publice sau private dacă nu respectă normativul deoarece mor oameni”, a spus Alexandru Rogobete.

În cadrul conferinței, ministrul a prezentat măsurile luate în cazul unității medicale privare din Constanța unde o pacientă de 29 de ani a murit după ce a născut.

Ministrul Sănătății a mai spus că în ministerul pe care-l conduce a fost creat un grup de lucru pentru a realiza o platforma digitală. Aceasta va verifica modul în care direcțiile de sănătate publică avizează funcționarea unor unități medicale. Astfel, se încearcă schimbarea modului în care sunt acordate autorizațiile și avizele sanitare.