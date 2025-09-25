x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   23:00
Ministerul Sănătății lansează un program național de prevenție HIV
Sursa foto: Alexandru Rogobete/captura video Antena 3 CNN

Numărul nașterilor din România s-a redus la jumătate în ultimele două decenii, a atras atenția ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a cerut măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor și creșterea natalității.

„În ultimii 20 de ani, numărul nașterilor din România s-a înjumătățit. Este un semnal de alarmă pe care nu îl mai putem ignora și care ne obligă să acționăm rapid și hotărât”, a declarat Rogobete, marți, într-o postare pe Facebook.

„Astăzi am participat la masa rotundă organizată de doamna Senator Prof. Carmen Orban, împreună cu Comisia pentru Sănătate și Subcomisia pentru Populație și Dezvoltare din Senat și revista Politici de Sănătate. O dezbatere necesară, cu un mesaj clar: viitorul acestei țări depinde de capacitatea noastră de a sprijini familiile și de a construi politici publice sustenabile”.

Printre soluțiile discutate în cadrul unei dezbateri organizate la Senat se numără „sprijin concret pentru familii și pentru cei care își doresc copii, acces mai bun la servicii medicale și tratamente moderne împotriva infertilității, programe naționale pentru sănătatea femeii și copilului și implicarea mediului privat în echilibrul viață–muncă”.

Potrivit ministrului, acesta a făcut un anunț în premieră. „Ministerul Sănătății va lansa Programul Național de Prevenție PrEP (profilaxie pre-expunere pentru HIV). Este pentru prima dată când România face acest pas major. PrEP va deveni o parte esențială a viziunii noastre: un sistem medical centrat pe prevenție, nu doar pe tratament. Prevenția înseamnă vieți salvate, încredere în sănătate și costuri reduse pe termen lung”.

„Mulțumesc doamnei senator Prof. Carmen Orban și colegilor din Senatul României pentru invitație și tuturor participanților din Parlament, Guvern, autorități locale, mediul academic și privat. Împreună am arătat că doar prin colaborare putem construi politici eficiente și moderne”, conchide Rogobete.

(sursa: Mediafax)

 

