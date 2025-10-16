Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant. Bonul mediu pentru o comandă, 61 lei/persoană

De altfel, delivery-ul depăşeşte restaurantele clasice cu servire la masă (26%), în condiţiile în care piaţa HoReCa din România este estimată la 7,3 miliarde euro în 2024.



În ultimele şase luni, peste 80% dintre românii din marile oraşe au comandat cel puţin o dată mâncare gătită acasă sau la birou, bonul mediu ajungând la 61 lei/persoană. În Bucureşti, comanda medie cu livrare se ridică la 61,9 lei/persoană, în vreme ce comanda medie la restaurant este în valoare de 82,7 lei/persoană, relevă studiul.



"Delivery-ul a devenit motorul de creştere al industriei HoReCa urbane. Nu mai vorbim despre un canal secundar, ci despre cel care redefineşte relaţia dintre brand şi client - de la alegerea meniului, la ambalaj şi până la fidelizare. În 2026 vom demara un nou studiu sindicalizat pentru că vrem să mergem mai departe şi să înţelegem ce înseamnă valoarea pentru consumator în contextul economic actual", a declarat Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute, într-un comunicat.



Totodată, Hospitality Culture Institute lansează procesul de sindicalizare pentru două cercetări complementare care vor fi implementate în 2026: Hospitality Culture Research 2026 - ediţia anuală a celui mai amplu studiu U&A din industria HoReCa, care măsoară frecvenţa consumului, dimensiunea pieţei şi indicatorii de satisfacţie şi noul studiu complementar "Consumatorul HoReCa 2026", dedicat înţelegerii comportamentului clienţilor într-un context macroeconomic dificil, marcat de creşterile de taxe şi food cost, presiunea pe forţa de muncă, inflaţia şi scăderea traficului în restaurante.



Acesta din urmă va urmări modul în care reacţionează consumatorii la creşterile de preţuri şi unde se află pragul de la care un produs devine "prea scump", ce compromisuri fac românii atunci când bugetul scade (renunţă la frecvenţă, desert sau la localul preferat) sau impactul lipsei de personal asupra experienţei clientului.



Hospitality Culture Institute este cea mai importantă platformă de cercetare, educaţie şi networking dedicată industriei ospitalităţii din România. Din 2017, Institutul coordonează implementarea studiului anual Hospitality Culture Research.

AGERPRES