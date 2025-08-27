România a trimis Ucrainei muniție de producție sovietică

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   23:09
Ajutoarele militare ale României pentru Ucraina au constat, în general, în muniție de producție ori tip sovietic, a mărturisit premierul Ilie Bolojan la Antena3.

„Ajutorul a însemnat, în general, în muniție. Muniție care era de producție sovietică, pentru că aceasta era muniția pe care încă o folosesc, au multe arme din perioada sovietică. Deci, practic, acestea a fost sprijinul pe care l-a dat România”, a spus Ilie Bolojan.

Tot o formă de ajutor a însemnat și instruirea piloților ucraineni pe aerodromurile din România.

„Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiții în securitatea României, în siguranța României. Dacă frontul din Ucraina nu rămâne într-o formulă stabilă și s-ar prăbuși Ucraina, gândiți-vă ce vecinătăți am avea pe graniza noastră de est. Gândiți-vă că dacă Republica Moldova nu rămâne o țară stabilă și pro-europeană, am vrea să avem o proximitate a Rusiei la granița de est al României?”, a mai spus primul ministru.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: munitie ucraina
