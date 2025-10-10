România investește 16 miliarde de euro în apărare

Întrebată dacă există un plan pe care România trebuie să îl îndeplinească în materie de achiziții militare și dacă a discutat despre acest subiect cu secretarul de stat american Marco Rubio, ministrul Oana Țoiu a confirmat că România are deja un plan clar.

„România are un plan de achiziții militare și de altfel are și un plan de finanțare a acestor achiziții, o bună parte prin programul Safe, unde România este a doua țară ca mărimea bugetului pe care am reușit să îl negociăm, alocat - nou - peste 16 miliarde de euro", a declarat Țoiu la B1 TV.

Referitor la prezența militară americană în România, ministrul a explicat că SUA se află într-un proces de revizuire a posturii militare globale, având obiective puternice în zona Indo-Pacific și Orientul Mijlociu.

„Ce am făcut noi în aceste zile și pe parcursul acestui an este să prezentăm perspectiva noastră privind rolul de descurajare pe care îl are o prezență aliată consolidată în România, dar și importanța geostrategică a Mării Negre, dincolo de mizele pentru România, pentru întreaga regiune și chiar și pentru conexiunile logistice care sunt necesare", a subliniat ministrul de externe.

Declarațiile vin după întâlnirea de la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio, care a recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele în materie de cheltuieli de apărare și rolul țării ca garant al securității în Marea Neagră.

(sursa: Mediafax)