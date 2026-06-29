Tranzacție record în apărare: România investește 2 miliarde de euro în sisteme antiaeriene israeliene

Ministerul Apărării Naționale din România a finalizat un acord istoric cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems pentru achiziționarea sistemelor de apărare aeriană SPYDER cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune, anunță firma israeliană.

Tranzacția este cel mai mare contract din istoria Rafael și a doua cea mai mare tranzacție în domeniul apărării din istoria industriei israeliene, după vânzarea sistemului de apărare antirachetă Arrow 3 către Germania pentru 3,5 miliarde de dolari.

Comanda inițială face parte din prima fază a unui cadru strategic evaluat la peste 2 miliarde de euro și poziționează SPYDER ca o componentă centrală a efortului de modernizare SHORAD (Apărare Aeriană pe Rază Scurtă) - VSHORAD (Apărare Aeriană pe Rază Very Scurtă) al României, anunță Jerusalem Post.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale din România, primul contract subsecvent acoperă un sistem integrat SHORAD-VSHORAD, trei sisteme VSHORAD, un sistem SHORAD și o infrastructură dedicată de instruire și simulare.

Acordul include lansatoare, interceptoare, sisteme radar, sisteme de antrenament și suport logistic, capacitatea operațională inițială fiind planificată în termen de 36 de luni.

Pachet complet

Livrările primelor două sisteme VSHORAD sunt programate în termen de trei ani, urmând să înceapă instruirea operatorilor înainte de activitățile de acceptare. Acordul-cadru mai amplu, încheiat în iulie 2025, prevede șase sisteme integrate SHORAD-VSHORAD, șase sisteme SHORAD, șase sisteme VSHORAD, precum și muniția, instruirea și suportul logistic asociate.

Sistemul SPYDER este o soluție mobilă de apărare aeriană cu reacție rapidă, concepută pentru a proteja împotriva unei game largi de amenințări aeriene. Poate intercepta aeronave, drone și UAV-uri, elicoptere și muniții ghidate de precizie, precum și capabilități de rachete balistice contratactice.

Familia SPYDER de sisteme de apărare aeriană mobile, cu rază scurtă și lungă de acțiune, cu reacție rapidă și dovedite în luptă include SPYDER SR, SPYDER MR, SPYDER LR, SPYDER ER și SPYDER All-in-One.

Este construit în jurul rachetelor Python-5 și Derby, care sunt adaptate de la utilizarea aer-aer pentru lansarea la sol și sunt concepute pentru a contracara aeronavele, elicopterele, dronele și munițiile ghidate de precizie.

Sistemul utilizează o sarcină utilă de observare electro-optică și comunicații wireless prin legătură de date și poate aborda simultan mai multe amenințări la o distanță de până la 160 de kilometri, în orice condiții meteorologice.

Radarul EL/M 2106 este fabricat de Israel Aerospace Industries-IAI, o filială a Elta, și poate urmări până la 500 de ținte simultan în toate condițiile meteorologice, în timp ce se află în mișcare.

Arhitectura sa modulară permite atât implementarea staționară, cât și cea mobilă, iar timpul său de răspuns rapid este destinat să ofere o protecție eficientă a activelor strategice în medii aeriene complexe.

Sistem popular de apărare aeriană

Rafael a fost selectat printr-o licitație restrânsă care viza furnizarea unui număr mare de baterii SPYDER către România. Oficialii români au subliniat că achiziția se aliniază cerințelor NATO și are scopul de a consolida apărarea împotriva unei game largi de amenințări aeriene, inclusiv drone și rachete de croazieră.

„Acordul cu România este unul strategic care demonstrează leadershipul tehnologic și excelența de durată a Rafael în domeniul apărării aeriene. Mulțumim Guvernului României pentru alegerea sistemului SPYDER și salutăm intrarea României în comunitatea națiunilor care au ales sistemul Rafael pentru a-și proteja cetățenii”, a declarat președintele consiliului de administrație al Rafael, prof. Yuval Steinitz.

„În calitate de lider în inovația în domeniul apărării, vom continua să contribuim la securitatea partenerilor noștri prin dezvoltarea celor mai avansate tehnologii și a unor colaborări industriale productive”, a adăugat el.

În ultimele trei decenii, Rafael a furnizat României sisteme avansate în domeniul rachetelor tactice (SPIKE), electro-opticii și comunicațiilor pentru toate ramurile forțelor armate ale țării, forțele aeriene, terestre și navale, alături de capabilități operaționale suplimentare.

SPYDER este operațional de peste cincisprezece ani și se spune că este folosit de mai multe armate din întreaga lume, inclusiv Republica Cehă, care a devenit primul membru NATO care l-a desfășurat, Emiratele Arabe Unite, Maroc, India, Filipine, Vietnam, Kenya și Singapore.

Achiziția de către România a fost aprobată de Parlament în conformitate cu legislația națională și s-a desfășurat prin licitație competitivă restrânsă. Programul de achiziții SHORAD-VSHORAD își propune să doteze Forțele Armate Române cu sisteme moderne capabile să contracareze amenințările aeriene actuale și emergente, integrându-se în același timp în rețeaua extinsă de apărare a NATO.

Contractul cu România consolidează și mai mult sistemul israelian în cadrul NATO. Săptămâna trecută, Elveția a început discuțiile cu producătorii israelieni de apărare aeriană pentru un al doilea sistem de apărare aeriană. Defense & Tech, conform The Jerusalem Post, susține că sistemul israelian analizat este Praștia lui David a lui Rafael.

Finlanda a achiziționat sistemul David's Sling după aderarea la NATO, semnând un acord în valoare de peste 300 de milioane de euro. Statele din Europa Centrală s-au orientat, de asemenea, către sistemele israeliene, Republica Cehă primind sistemul Spyder cu rază medie de acțiune, Slovacia alegând Barak MX, iar România se află, se pare, în negocieri pentru achiziționarea și a sistemului Iron Dome, ceea ce ar face-o prima țară europeană care desfășoară faimosul interceptor cu rază scurtă de acțiune al Israelului.

(sursa: Mediafax)