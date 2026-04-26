România, lovită de cea mai violentă furtună din 2026: morți, răniți și pagube în zeci de localități

Vântul puternic, care a atins rafale periculoase, a făcut ravagii, iar autoritățile au emis avertizări de Cod galben și Cod portocaliu pentru aproape întreg teritoriul.

Bilanțul este unul grav: o persoană și-a pierdut viața, mai multe au fost rănite, iar zeci de localități au fost afectate de fenomenele extreme.

Incident tragic: un bărbat a murit după ce a fost lovit de un acoperiș

Cea mai gravă tragedie a fost înregistrată în Huși, unde un bărbat a fost surprins de elemente de acoperiș smulse de vânt. Victima a fost găsită în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au încercat resuscitarea, însă fără succes.

Mamă și copil, loviți de un stâlp doborât de vânt

Momente dramatice au fost surprinse și în zona Miroslava, unde o femeie care își ținea copilul în brațe a fost lovită de un stâlp de iluminat prăbușit de rafalele puternice.

Impactul a fost extrem de violent, iar copilul a fost lovit direct în zona capului și a spatelui.

Răniți și panică în Iași

În municipiul Iași, furtuna a provocat haos. Patru persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite de obiecte purtate de vânt.

Într-un alt incident, o bucată de acoperiș desprinsă de pe un imobil a căzut pe un bulevard aglomerat, după ce a rupt mai multe fire electrice.

Copaci doborâți și acoperișuri smulse în mai multe județe

Pagube importante au fost raportate și în alte zone ale țării:

Bacău : acoperișuri smulse pe mai multe străzi și copaci căzuți, inclusiv peste un autoturism

: acoperișuri smulse pe mai multe străzi și copaci căzuți, inclusiv peste un autoturism Neamț : arbori doborâți pe carosabil și peste o locuință, acoperișuri distruse și intervenții în mai multe localități

: arbori doborâți pe carosabil și peste o locuință, acoperișuri distruse și intervenții în mai multe localități Târgu Frumos: șoferii s-au confruntat cu o furtună de nisip care a redus vizibilitatea

Pompierii au intervenit în numeroase cazuri pentru îndepărtarea elementelor de construcție și degajarea drumurilor.

Intervenții în 14 județe

Potrivit autorităților, efectele furtunii au fost resimțite în 56 de localități din 14 județe, printre care Alba, Bacău, Cluj, Iași, Neamț, Suceava și Timiș.

Intervențiile au vizat:

51 de imobile afectate (acoperișuri de blocuri și case)

59 de copaci și 9 stâlpi de electricitate prăbușiți

10 autoturisme avariate

Echipajele de intervenție au fost mobilizate în forță pentru limitarea efectelor furtunii, iar autoritățile fac apel la populație să evite deplasările inutile și să respecte recomandările oficiale.

Furtuna de duminică este considerată cea mai violentă din 2026 până în prezent, iar specialiștii avertizează că astfel de fenomene extreme ar putea deveni din ce în ce mai frecvente.

