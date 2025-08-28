România plătește dobânzi de 10 miliarde de euro în 2025

România s-a împrumutat în fiecare an, spune premierul, iar dobânzile doar anul acesta se ridică la 10 miliarde de euro.

„Dobânzile care le plătește România erau estimate la o anumită valoare, care vor fi cu cel puțin 2 miliarde de euro, deci peste 10 miliarde surplus de fonduri. Românii trebuie să înțeleagă că practic în fiecare an, România pentru a putea funcționa în aceste condiții s-a împrumutat cu sume care înseamnă uneori 25-30 de miliarde de euro, care înseamnă niște sume foarte mari. Doar anul acesta, dobândzile pe care le va plăti România, se vor duce în jurul valorii de 10 miliarde de euro”.

Ilie Bolojan a atras atenția că s-a cheltuit mai mult de cât ne-am putut permite, nu s-au încasat veniturile așa cum ar fi trebuit. Au fost lansate investiții mult prea mari față de cât puteam să ducem într-o perioadă relativ scurtă.

„Cu toatea că am beneficiat de fonduri europene importante. Gândiți-vă, de exemplu, că doar pe programul de fonduri europene, PNRR-ul, care trebuie să-l încheiem anul următor, avem la dispoziție din partea Comisia Europene pe componenta de grant aproximativ 13,5 miliarde euro, deci bani care nu îi mai dăm înapoi, și un împrumut de aproximativ 7,5 miliarde”.

În prezent este foarte important, susține premierul Bolojan, să fie finalizate proiectele începute cu fonduri europene.

„Deci, avem puțin peste 20 de miliarde, 21 de miliarde. Iar noi am încheiat contracte de peste 40 de miliarde de euro. Practic am dublat suma de bani. Într-o formă sau alta, trebuie să găsim formule pentru a finaliza aceste proiecte, pentru că dacă nu le finalizăm, din nou plătim penalități. Deci, în această perioadă, provocările importante pe care le avem este, pe de o parte, să menținem niște echilibre bugetare, prin încasarea fondurilor veniturilor la bugetul de stat, de aceea am fost forțați să creștem TVA-ul, nu pentru că doream asta, în aceelași timp trebuie să ne reducem cheltuielile, de aceea venim cu aceste pachete care vin și reduc cheltuieli, de exemplu în administrația publică, locală, dar trebuie să facem exact după aceeași logică și în administrația centrală. Și, în ultimul rând, o provocare foarte mare este să ne prioritizăm și să ne eșalonăm investițiile”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)