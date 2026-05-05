România, campioana scumpirilor la energie: Prețurile au crescut cu 58% în timp ce restul UE a rămas stabil

Acest nivel de preţ rămâne mult peste cel anterior crizei energetice din 2022.



Uşoara creştere din 2025 a fost determinată de impozite şi taxe mai mari, care au crescut atât în termeni absoluţi (la 0,0837 euro per kWh comparativ cu 0,0804 euro per kWh în primul semestru din 2025) şi ca pondere în factura finală (28,9% în semestrul doi din 2025, în creştere de la 27,9% în prima jumătate a anului). Ca rezultat, uşoara scădere a preţului la electricitate înainte de taxe a fost mai mult decât compensată de impozitarea mai ridicată, ceea ce a dus la un avans modest al preţurilor finale plătite de consumatori.



În rândul UE se observă disparităţi ample în privinţa preţului mediu la electricitate pentru consumatorii casnici. Cele mai ridicate preţuri sunt în Irlanda (40,42 euro per 100 kWh), Germania (38,69 euro per 100 kWh) şi Belgia (34,99 euro per 100 kWh), iar cele mai scăzute în Ungaria (10,82 euro per 100 kWh), Malta (12,82 euro per 100 kWh) şi Bulgaria (13,55 euro per 100 kWh).



În pofida mediei stabile la nivelul UE, comparaţia în monedele naţionale indică modificări semnificative în unele ţări. În semestrul doi din 2025, preţul electricităţii pentru consumatorii casnici a crescut în Romania (58,6% comparativ cu semestrul doi din 2024), Austria (34,3%) şi Irlanda (32,7%), în timp ce ţări ca Cipru (minus 14,7%), Franţa (minus 12,5%) şi Danemarca (minus 11,9%) au înregistrat reduceri de preţ semnificative.



Exprimate în PPS - puterea de cumpărare standard - cel mai ridicat preţ la electricitate pentru consumatorii casnici a fost în România (49,52 euro pentru 100 kWh), Cehia (38,65 euro pentru 100 kWh) şi Polonia (37,15 euro pentru 100 kWh), iar cel mai redus în Malta (14,09 euro pentru 100 kWh), Ungaria (15,10 euro pentru 100 kWh) şi Finlanda (18,77 euro pentru 100 kWh). AGERPRES