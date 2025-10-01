România ignoră soluțiile care ar putea salva viețile muncitorilor

ROBOTERR este unic în lume – un utilaj care nivelează nisipul la cotă, cu o precizie de 1 cm, montează țevile în șanțurile de canalizare, apoi le acoperă cu nisip, fără ca muncitorii să mai fie puși în pericol. Invenția sa este brevetată în România, dar și în Europa, SUA, Asia și Africa, inclusiv în țări precum India, China, Rusia și Turcia. În timp ce întreaga lume i-a recunoscut valoarea, România nu folosește această invenție și în continuare mor oameni, în timpul unor activități banale din șantiere, îngropați de vii în șanțurile care cad peste ei.

Robotul care ar putea să salveze viețile muncitorilor care sapă șanțuri nu poate fi folosit în România, din cauza dezinteresului statului pentru astfel de invenții și a birocrației. Achiziția de inovare este o procedură prevăzută în legislația europeană, dar nu a fost aplicată niciodată de statul român.

Până acum, România avea obligația să creeze cadrul prin care invențiile brevetate și validate să fie integrate în proiecte publice, dar nici Guvernul, nici parlamentarii nu s-au grăbit să adopte legislația UE. Deși pare o problemă nesemnificativă, realitatea din șantierele României arată că există consecințe tragice ale faptului că s-a ignorat permanent această componentă legislativă, la fel ca majoritatea invențiilor românilor.

În lipsa reglementării, companiile continuă să lucreze după metode primitive, iar numărul accidentelor de muncă în condiții de pericol, la săparea unor banale gropi sau șanțuri, rămâne înfricoșător de constantă.

Moartea vine într-o secundă

Un astfel de caz a curmat viața unui tânăr licean, într-o localitate din județul Dâmbovița. În satul Vișina, pe 4 septembrie, un elev de 18 ani a murit îngropat de viu într-un șanț de canalizare, din cauza aceleiași nepăsări a statului și a angajatorilor, a șefilor de șantier și a societății românești care nu reacționează în fața acestei lipse de reglementare care ar putea rezolva multe probleme, inclusiv cele ale inventatorilor români care sunt în continuare descurajați, în loc să fie stimulați.

Cu robotul inventat de dâmbovițeanul Sorin Dinu, asemenea situații nu ar mai exista, pentru că mașina poate face toată munca periculoasă, iar oamenii nu ar mai trebui să coboare în șanțuri instabile și neasigurate.

O astfel de inovație în construcții nu ar diminua veniturile muncitorilor din construcții și nu ar afecta negativ nici forța de muncă, nici calitatea construcțiilor, nici măcar bugetul lucrărilor sau al firmelor, pentru că eficientizarea amortizează investiția în cel mai scurt timp.

Patronii firmelor de construcții ignoră obligațiile

Pe lângă dezinteresul statului pentru invenții și inovații, în aceste activități periculoase din construcții se adaugă și nerespectarea legislației în vigoare de către firmele private. Statisticile ITM arată că sunt cele mai multe accidente de muncă prin cădere de la înălțime sau prin prăbușirea șanțurilor peste muncitori, ambele fiind cauzate de lipsa măsurilor de asigurare. Deși legea prevede asigurarea obligatorie cu tehnică specifică, muncitorii nu sunt protejați, în cele mai multe situații de acest fel.

Săparea șanțurilor este una dintre cele mai periculoase activități din lucrările de construcții, mai ales pentru că mulți coordonatori ai echipelor de muncitori consideră că nu este nevoie să folosească plasele de siguranță și alte mecanisme care ar putea salva viețile oamenilor, în caz de prăbușire a malurilor de pământ. Tocmai de aceea se întâmplă frecvent astfel de accidente în România.

În cazul recent din județul Dâmbovița, în afară de tânărul care și-a pierdut viața, a fost parțial îngropat un coleg al lui, de aceeași vârstă. O fracțiune de secundă în care s-a putut ține de o bară din afara gropii i-a salvat viața. Dar nu s-ar fi întâmplat nimic dacă șanțul putea fi săpat de robot, iar muncitorii nu ar fi obligați să intre în gropile periculoase.

Doar statul ar putea schimba această situație, prin introducerea tehnologiilor în mod obligatoriu, acolo unde există un grad de pericol foarte mare, chiar prin modificarea unor reglementări din legea concurenței, care să permită solicitările în caietele de sarcini.

Mii de șantiere, în toată țara

În această perioadă sunt demarate multe proiecte de apă-canal în toată țara, ceea ce înseamnă că astfel de pericole există zilnic, pentru muncitorii care sunt angajați de firmele care le execută. Proiectele de acest fel vor fi și mai multe, în perioada următoare, pentru că aproape toate primăriile din mediul rural au planificată introducerea sau extinderea rețelelor de apă și canalizare. O modificare de urgență a legislației ar putea salva viețile celor care acum sunt obligați să muncească în condiții improprii.

Pentru a se putea ajunge la astfel de achiziții, în proiectele gestionate de instituții ale statului, primul pas ar fi ca România să aplice legislația europeană privind achiziția de inovare. Până atunci, chiar dacă invențiile românilor sunt validate și protejate prin brevete internaționale, ele rămân interzise în propria țară.

Un pas spre o astfel de integrare a noilor tehnologii provenite din invenții și inovații ale românilor ar fi introducerea în legislație a obligativității folosirii lor, în caietele de sarcini pentru lucrările publice, având în vedere mai ales componenta care salvează vieți.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹