România trece la ora de iarnă: Când se schimbă ora

Anul acesta trecerea la ora de iarnă se va face în ultimul weekend din octombrie, adică în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00. Asta înseamnă că ne vom putea bucura de o oră în plus de somn, iar duminică, 25 octombrie, va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore.

Mecanismul de schimbare a orei este folosit de România din 1932, acesta fiind aplicat de peste 100 de ţări din întreaga lume.

Ora de iarnă este de fapt ora oficială standard, legată de conceptul de oră astronomică, folosită în special în emisfera nordică. Ea acoperă perioada cuprinsă între lunile octombrie a unui an şi aprilie a anului următor.

În România, începând din 1998 trecerea la ora de vara se face în ultima duminică a lunii martie, iar la ora de iarnă, în ultima duminică a lunii octombrie.

Ora se schimbă în România începând din anul 1932, când s-a trecut la sistemul oră de iarnă/oră de vară. Cetățenii români au trecut pentru prima dată la ora de vară pe 22 mai 1932, când ora 00:00 devenea ora 01:00. Decizia era luată pentru a economisi energie electrică și, implicit, pentru a beneficia mai mult timp de lumina naturală.

Anul 2020 ar putea fi ultimul în care se va mai marca trecerea la ora de iarnă. Comisia Europeană a propus renunţarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa, oferind statelor membre libertatea de a decide, dacă doresc să aplice în mod permanent ora de vară sau de iarnă. Initial, anunțul trebuia să aibă loc în luna aprilie 2020, dar din cauza pandemiei de Covid-19, demersul a fost amânat.

Statele care decid să menţină permanent ora de vară vor face ultima modificare în acest sens în ultima duminică din martie 2021, iar cele care preferă să rămână la ora de iarnă (ora standard) vor face modificarea finală în ultima duminică din octombrie 2021.

În perioada orei de iarnă, diferenţa dintre ora oficială a României şi Timpul Universal (GMT) va fi de două ore (față de trei ore când e ora de vară).

Trecerea la ora de iarnă nu modifică mersul trenurilor

CFR Călători informează că începând din 25 octombrie 2020, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM, trecere care nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

În noaptea de 24/25 octombrie 2020, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 25 octombrie 2020, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

Ce efecte va avea schimbarea orei asupra organismului

Medicii avertizează că schimbarea orei ne poate afecta serios organismul. Ei sunt de părere că avem nevoie de aproximativ o săptămână, două, pentru a ne adapta la ora de iarnă. Schimbarea orei poate aduce stări de oboseală, nervozitate și chiar depresie, avertizează specialiștii. Totodată, pe lângă modificările somnului, ne putem confrunta cu astenie, irascibilitate, anxietate, tulburări de concetrare sau cefalee.

Schimbarea crește riscul de infarct și pe cel suicidal

De asemenea, unele studii arată că efectele aceste tranziţii pot fi chiar fatale. La anumite persoane creşte riscul de infarct cu 5-10 la sută, timp de trei zile după schimbarea orei. De altfel, se majorează riscul suicidar timp de două săptămâni de la modificarea orei. Asta în special la depresivi şi la cei cu vulnerabilităţi psihoemoţionale, se mai arată în studiul realizat de Universitatea din Colorado.