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Românul care reprezintă SUA la ONU îi face praf pe liderii ruși: invadarea Ucrainei este un eșec

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   22:45
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Românul care reprezintă SUA la ONU îi face praf pe liderii ruși: invadarea Ucrainei este un eșec
Hepta/Dan Negrea

Românul care reprezintă SUA la ONU i-a făcut praf pe liderii ruși. Invadarea Ucrainei este un eșec strategic, Moscova nu își poate atinge scopurile pe câmpul de luptă, a spus ambasadorul în plenul ONU.

Românul care reprezintă SUA la ONU, ambasadorul Dan Negrea, a ținut un discurs în care i-a criticat dur pe liderii ruși. El a vorbit despre eșecul strategic al Rusiei în Ucraina și a subliniat faptul că Moscova nu își poate atinge scopurile pe câmpul de luptă. Dan Negrea l-a citat pe secretarul de Stat, Marco Rubio.

„Secretarul de Stat Rubio a spus clar că invadarea Ucrainei de către Rusia a fost un eșec strategic. Rafinăriile sale sunt în flăcări. Moscova nu își poate atinge scopurile pe câmpul de luptă. Escaladarea nu va schimba acest lucru și doar va crea riscul agravării catastrofei. Acest război trebuie să înceteze imediat”, a declarat reprezentantul SUA la ONU, Dan Negrea.

Declarația contrazice afirmațiile optimiste ale liderului rus, Vladimir Putin. Recent, Putin a spus că operațiunea din Ucraina merge conform planului.

Și ucrainenii l-au contrazis. Ei au susținut că rușii au început să piardă teren pe linia frontului.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Dan Negrea onu Rusia ucraina
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