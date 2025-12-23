Rompetrol ar urma să închidă temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia și Vega

Oficialii Rompetrol ar fi luat decizia să suspende pentru o lună activitaea de rafinare, respectiv producția rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, indică surse din industrie apropiate deciziei, potrivit informațiilor Mediafax. O solicitare oficială pentru confirmarea sau infirmarea informațiilor a fost transmisă, marți, reprezentanților Grupului KMG Internațional

Măsura ar urma să fie luată pentru 30 de zile, începând din februarie, fără însă să se știe o dată exactă la acest moment.

Informațiile vin după ce compania a reclamat o povară fiscale semnificativă în ultimele săptămâni.

„Pentru Rompetrol Rafinare, consecinţele regimului fiscal introdus în decembrie 2022, prin măsuri de suprataxare (de solidaritate) şi continuat cu noi taxe pe cifra de afaceri (ICAS – impozitul suplimentar din activitatea de petrol şi gaze şi IMCA – impozitul minim pe cifra de afaceri), începând cu anul 2024, sunt existenţiale. Spre exemplu, IMCA aplică impozitare în lanţ, taxând acelaşi litru de combustibil de mai multe ori, în fiecare verigă a lanţului de distribuţie (rafinare, distribuţie carburanţi, retail) — ducând rata efectivă de impozitare la peste 100%”, arătau oficialii companiei în noiembrie.

„În calitate de operator al 46% din capacitatea de rafinare a României, acoperind 30% din cererea naţională de carburanţi, principal furnizor de combustibil pentru aviaţia de apărare, unic producător de bitum şi polimeri şi furnizorul principal de carburanţi pentru Republica Moldova, riscul discontinuităţii activităţii companiei ar pune în pericol securitatea energetică a României, stabilitatea financiară, veniturile bugetare şi credibilitatea strategică a ţării în regiune”, au transmis aceștia.

Calculele preliminare indicau faptul că firma ar fi urmat să plătească în 2026 120 de milioane de doari doar în contul IMCA, calculat la echivalentul de 1%, și, chiar cu o reducere la 0,5%, costurile companiei din industria petrolieră rămân ridicate.

De amintit că Federația Patronală a Energiei (FPE) – organizație care reprezintă 95% din industria de petrol și gaze a României și care capătă o relevanță tot mai mare în domeniul energiei regenerabile și a tehnologiilor necesare reducerii emisiilor – a reclamat, marți, modul de elaborare a noii „ordonanțe-trenuleț”, fără consultarea mediului de efaceri, și cu impact semnificativ asupra activității companiilor.

„Compania reiterează nevoia stringentă enunțată de mediul de business ca inițiative fiscale precum impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) să fie abrogate și înlocuite cu soluții sustenabile, completate cu stimulente pentru investiții în domenii strategice, obiectivul companiei fiind să își mențină rolul în stabilitatea domeniului energetic și, ulterior, să-și diversifice și dezvolte operațiunile”, conform comunicatului recent privind rezultatele financiare după trei trimestre din 2025.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat peste 4,3 milioane de tone de materii prime, din care au rezultat aproximativ 1,25 milioane de tone de benzină și 2,28 milioane de tone de carburanți diesel și Jet A1. Vânzările de carburanți au fost direcționate în proporție de aproximativ 60% pe piața internă.

În ceea ce privește rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă a fost de circa 281 mii de tone în primele 9 luni din 2025, nivel determinat direct de cantitățile majorate de componenți primite de la rafinăria Petromidia.

Potrivit companiei, Rompetrol Rafinare a înregistrat în primele nouă luni din 2025 un total al materiilor prime procesate în rafinăriile Petromidia și Vega de 4,61 milioane de tone, pe fondul unui flux stabil de materii prime asigurat de compania KazMunayGas Kazahstan. În aceeași perioadă, producția de carburanți (benzine, motorine, jet) s-a situat la un total de 3,52 milioane de tone.

Cifra de afaceri brută a ajuns la 4,44 miliarde de dolari, în timp ce rezultatul operațional (EBITDA – profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) a înregistrat o valoare de 175 de milioane de dolari.

Rezultatul net este în continuare negativ (20 milioane USD), fiind influențat în principal de volatilitatea cotațiilor internaționale și de cadrul fiscal aplicabil.

„Rompetrol Rafinare este unul dintre cei mai importanți contributori la bugetul de stat, cu un aport de peste 1,4 miliarde de dolari în perioada ianuarie – septembrie 2025. Acționarii semnificativi ai companiei sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%)”, se arată în document.

În afară de cele două, în România mai există Rafinăria Petrotel, deținută de gigantul rus Lukoil, vizat de sancțiuni internaționale, dar care este acum în revizie, și Rafinăria Petrobrazi, deținută de OMV Petrom.

Astfel, rafinăria Petrobrazi ar urma să rămâna unica unitate de rafinare din țară din februarie anul viitor.

Construită de Creditul Minier, aceasta a fost inaugurată în 1934 și reconstruită după al Doilea Război Mondial. După privatizarea OMV Petrom (2004), a beneficiat de investiții majore pentru modernizare, aliniere la standarde de mediu și producerea de combustibili de calitate superioară, cu emisii reduse, care au depășit 2 miliarde de euro, potrivit companiei.

Rafinăria Petrobrazi – care se întinde pe 400 de hectare, echivalentul a 700 de terenuri de fotbal – este una dintre cele mai mari rafinării din România, cu o capacitate anuală de 4,5 milioane de tone. Aceasta Asigură procesarea întregii producții interne de țiței și acoperă aproximativ o treime din cererea națională de combustibil.

(sursa: Mediafax)