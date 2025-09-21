Romsilva achiziţionează servicii de împădurire pentru judeţul Tulcea cu 2,5 milioane lei

Serviciile de împădurire vizează Ocolul Silvic Măcin şi Ocolul Silvic Rusca.



Criteriul de atribuire al contractului este "preţul cel mai scăzut", tipul procedurii licitaţie deschisă, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 20 octombrie 2025, ora 15:00.



Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează circa 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice pentru aproape un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.



De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale, cu o suprafaţă cumulată de peste 850.000 de hectare, precum şi 12 herghelii de stat.

AGERPRES