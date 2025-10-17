x close
Rovinieta și peajul nu pot fi cumpărate online de vineri seara până duminică dimineața

de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   11:47
Sursa foto: observator

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că emiterea rovinietei și peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro și prin aplicația eTarife nu va fi posibilă în intervalul 17 octombrie (vineri) ora 23:45 – 19 octombrie (duminică) ora 04:00.

Întreruperea este necesară deoarece banca parteneră a CNAIR în procesul de emitere a rovinietei și peajului urmează să facă un update în sistemul propriu de carduri, a precizat compania.

CNAIR reamintește utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a zilei următoare în care a fost efectuată trecerea.

De asemenea, rovinieta și peajul pot fi achiziționate de la distribuitorii autorizați, utilizând și alte mijloace de plată, în timpul întreruperii serviciilor online.

CNAIR recomandă șoferilor care intenționează să circule pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România în weekend să achiziționeze rovinieta și peajul înainte de vineri seara sau să apeleze la distribuitorii autorizați.

(sursa: Mediafax)

