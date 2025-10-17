Rovinieta și peajul nu pot fi cumpărate online de vineri seara până duminică dimineața

Întreruperea este necesară deoarece banca parteneră a CNAIR în procesul de emitere a rovinietei și peajului urmează să facă un update în sistemul propriu de carduri, a precizat compania.

CNAIR reamintește utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a zilei următoare în care a fost efectuată trecerea.

De asemenea, rovinieta și peajul pot fi achiziționate de la distribuitorii autorizați, utilizând și alte mijloace de plată, în timpul întreruperii serviciilor online.

CNAIR recomandă șoferilor care intenționează să circule pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România în weekend să achiziționeze rovinieta și peajul înainte de vineri seara sau să apeleze la distribuitorii autorizați.

(sursa: Mediafax)