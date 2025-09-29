TASS a transmis luni dimineață că partidul de guvernământ a obținut 44,13% din voturi, iar partidele de opoziție au acumulat 49,54%.

Potrivit agenției ruse, partidele de opoziție din Republica Moldova, inclusiv Blocul Patriotic, care susține restabilirea legăturilor cu Rusia, au depășit Partidul Acțiunii și Solidarității, fondat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la alegerile parlamentare din țară. Agenția susține că citează Comisia Electorală Centrală din Moldova, în urma procesării a 100% din buletinele de vot interne.

„Partidul de guvernământ a obținut 44,13% din voturi. Blocul Patriotic a primit 28,25%, blocul pro-european Alternativa - 9,22%, Partidul Nostru - 6,35%, iar Democrația Acasă - 5,72%. Per total, partidele de opoziție au acumulat 49,54%. Partidul lui Sandu a reușit să obțină un rezultat mai favorabil datorită votului la secțiile de votare din străinătate, în mare parte în Occident, obținând 49,71% din voturi, cu 98,55% din buletinele de vot din toate secțiile de votare numărate, opoziția primind 44,38% din voturi”, au scris jurnaliștii ruși.

De asemenea, ei îi citează pe liderii proruși din Moldova care susțin că au câștigat alegerile parlamentare.

„Anterior, liderii Blocului Patriotic au revendicat victoria opoziției la alegerile din Republica Moldova și au lansat un miting lângă clădirea Comisiei Electorale Centrale, cerând evitarea oricăror falsificări în timpul numărării voturilor, a relatat un corespondent TASS. Fostul președinte Igor Dodon, care conduce Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat adunării că Partidul Acțiunii și Solidarității a pierdut aceste alegeri și, în prezent, nu are majoritatea parlamentară, în timp ce opoziția a câștigat. Potrivit lui Dodon, aceasta înseamnă că opoziția își poate uni eforturile și poate forma majoritatea parlamentară”, a mai transmis TASS.

În realitate, partidul proeuropean PAS și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.

(sursa: Mediafax)