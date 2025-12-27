x close
Intervenție Salvamont Neamț în Masivul Ceahlău: Victimă cu traumatism grav, evacuare dificilă

de Redacția Jurnalul    |    27 Dec 2025   •   17:40
Sursa foto: Salvamont Neamț/Salvatorii montani au intervenit pentru acordarea primului ajutor unei persoane cu traumatism grav la un membu inferior.

O acțiune de salvare este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț intervin pentru evacuarea unei victime cu traumatism grav la un picior, rănită în zona Vârfului Toaca, în urma unui apel la 112.

O acțiune Salvamont este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț au intervenit în urma unui apel la 112, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane cu traumatism grav la un membru inferior.

Potrivit Salvamont Neamț, accidentul s-a produs în zona Vârfului Toaca, o zonă dificilă din punct de vedere al accesului.

Salvatorii montani acționează pentru stabilizarea victimei și coborârea acesteia în siguranță.

Pentru sprijin, au fost alertate punctele de operare aeriană (POA) Iași și Mureș, însă condițiile meteo nefavorabile nu permit, în acest moment, intervenția aeriană.

(sursa: Mediafax)

 

