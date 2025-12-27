Intervenție Salvamont Neamț în Masivul Ceahlău: Victimă cu traumatism grav, evacuare dificilă

O acțiune Salvamont este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț au intervenit în urma unui apel la 112, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane cu traumatism grav la un membru inferior.
Potrivit Salvamont Neamț, accidentul s-a produs în zona Vârfului Toaca, o zonă dificilă din punct de vedere al accesului.
Salvatorii montani acționează pentru stabilizarea victimei și coborârea acesteia în siguranță.
Pentru sprijin, au fost alertate punctele de operare aeriană (POA) Iași și Mureș, însă condițiile meteo nefavorabile nu permit, în acest moment, intervenția aeriană.
(sursa: Mediafax)