Intervenție Salvamont Neamț în Masivul Ceahlău: Victimă cu traumatism grav, evacuare dificilă

Sursa foto: Salvamont Neamț/Salvatorii montani au intervenit pentru acordarea primului ajutor unei persoane cu traumatism grav la un membu inferior.

O acțiune de salvare este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde două echipe Salvamont Neamț intervin pentru evacuarea unei victime cu traumatism grav la un picior, rănită în zona Vârfului Toaca, în urma unui apel la 112.