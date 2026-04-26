Sănătate mintală: copii de la sate sunt mai predispuși la depresie, iar cei din oraș la ADHD

Un studiu amplu realizat pe zeci de mii de elevi indică faptul că aceste efecte sunt mai profunde decât se credea anterior, transmite Euronews.

Cercetarea, realizată pe aproape 20.000 de copii cu vârste între 6 și 16 ani din China, arată că cei care cresc în mediul rural sunt mai predispuși la probleme emoționale, precum depresia, anxietatea sau izolarea socială. În schimb, copiii din mediul urban manifestă mai frecvent dificultăți de comportament. Aici se includ și tendințele de încălcare a regulilor sau simptome asociate cu ADHD. Rezultatele sugerează că mediul în care se dezvoltă un copil influențează nu doar intensitatea problemelor, ci și natura acestora, mai scrie Euronews.

Într-un subgrup de peste 3.000 de copii deja diagnosticați cu tulburări mintale, diferențele au devenit și mai evidente. Copiii din mediul rural prezentau mai frecvent simptome de retragere, depresie și dificultăți sociale, dar și comportamente agresive sau probleme de gândire. În cazul celor din mediul urban, cercetătorii au observat mai des plângeri somatice (manifestări fizice ale stresului) și comportamente agresive. Un rezultat important al studiului arată că băieții sunt mai afectați de diferențele dintre mediul urban și rural decât fetele. În cazul acestora din urmă, nu au fost identificate variații semnificative în funcție de locul de creștere. Cercetătorii consideră că sănătatea mintală a băieților este mai sensibilă la contextul social și economic, ceea ce ar putea necesita intervenții diferite în funcție de mediu.

Explicațiile țin, în mare parte, de condițiile de viață și de mediul social. În zonele rurale, copiii se confruntă frecvent cu lipsa resurselor, acces limitat la educație și servicii de sănătate. Este destul de vizibil și fenomenul copiilor „lăsați acasă” – situații în care părinții pleacă la muncă în orașe, iar copiii cresc cu bunicii sau alte rude. Această separare poate genera sentimente de abandon, tristețe și dificultăți emoționale pe termen lung. În mediul urban, presiunea este diferită. Sistemul educațional competitiv și accentul pus pe performanță academică pot duce la stres crescut și la apariția problemelor de comportament, inclusiv diagnosticarea mai frecventă a ADHD.

Autorii studiului subliniază că aceste diferențe impun politici adaptate fiecărui context. În mediul rural ar fi necesare programe mai bune de depistare a depresiei și acces extins la servicii de sănătate mintală, inclusiv prin telemedicină. În orașe, accentul ar trebui pus pe identificarea timpurie a tulburărilor de comportament și pe sprijinul oferit în școli și în familie. Cercetarea are și unele limite. Evaluarea sănătății mintale s-a bazat pe un singur instrument, iar datele provin dintr-o singură regiune din China, ceea ce poate reduce aplicabilitatea globală a concluziilor. De asemenea, studiul oferă o imagine de moment, fără a urmări evoluția copiilor în timp. Chiar și așa, rezultatele indică un lucru clar: mediul în care cresc copiii influențează profund modul în care se dezvoltă emoțional și comportamental, iar diferențele dintre oraș și sat nu pot fi ignorate în politicile de sănătate și educație.

(sursa: Mediafax)