Sancțiuni drastice în mediu: Diana Buzoianu anunță amenzi de peste 6 ori mai mari pentru exploatările ilegale

"Se fură balast şi pietriş cu zeci de mii de camioane la iazul piscicol. Sunt zeci de milioane prejudiciu din bugetul naţional care nu ajung să fie niciodată plătite pentru că această exploatare este făcută ilegal. Avem deja cazuri cu infrastructură, poduri dărâmate. Avem deja cazuri cu oameni care au murit în balastiere ilegale. Acesta este bilanţul unui fenomen care a fost ani de zile acoperit. Ani de zile nu s-a discutat despre el. Am scos la iveală la Ministerul Mediului, am arătat cum din 1.200 de avize care au fost date în ultimii 10 ani de zile mai puţin de 10%, 102 iazuri, au fost efectiv realizate. În rest, România a rămas cu sute de cratere ilegale care s-au perpetuat zeci de ani de zile. Pe lângă faptul că am crescut controalele, pe lângă faptul că am dat mult mai multe amenzi, am deschis dosare penale, ne uităm şi la modificarea legislaţiei. Şi, astăzi, avem un pachet legislativ pe care îl depunem pentru a modifica legile apelor şi minelor, o modificare care este absolut necesară pentru ca acest fenomen să nu mai poată să fie acoperit, ca acest fenomen să nu fie perpetuat ani de zile de acum încolo", a explicat Buzoianu, la Palatul Parlamentului.



Ea a adăugat că pentru lucrările de realizare a iazurilor piscicole va exista un termen pentru avize de doi ani, la care se poate adăuga o prelungire de maximum un an. În aceşti trei ani lucrările trebuie să fie finalizate, inclusiv cele de mediu. Dacă nu se finalizează în acest termen va deveni contravenţie şi se va sancţiona cu amendă de maximum 500.000 de lei.



"Pentru operatorii care nu au respectat legislaţia şi în trei ani nu şi-au realizat lucrările necesare, nu au luat măsurile din perspectiva mediului, dacă au primit contravenţie cinci ani nu mai pot obţine avize de gospodărire a apelor pentru noi lucrări de exploatare a agregatelor pe care ar mai dori ei să le obţină. Vorbim nu doar de operatorii care au fost sancţionaţi, ci şi de beneficiarii reali. Asta înseamnă că dacă un administrator al firmei care a fost sancţionată se gândeşte că a doua zi îşi creează o altă firmă, se gândeşte că scapă de această sancţiune, din păcate pentru dumnealui, din fericire pentru români, sancţiunea va fi în continuare aplicată şi cinci ani de zile inclusiv noua firmă realizată de către administratorul respectiv nu va putea să primească avize pentru gospodărirea apelor", a transmis ministrul interimar al Mediului.



Potrivit Dianei Buzoianu, în proiect au fost introduse noi infracţiuni. "Pentru depozitarea ilegală de agregate minerale care depăşesc 20 de metri cubi, deci practic un camion umplut cu agregate minerale, dacă nu există acte de provenienţă, acea faptă va fi sancţionată penal. De asemenea, dacă operatorii funcţionează fără autorizaţiile de mediu în activităţi de realizare de iazuri piscicole sau exploatare de agregate fără niciun fel de autorizaţie, tot aşa va deveni infracţiune sancţionată între unul şi trei ani de închisoare. Am menţionat expres la Legea apelor şi la Legea minelor astfel încât bodycam-urile să poată să fie folosite şi de către reprezentanţii ANAR, dar şi de către reprezentanţii ANRM. Vorbim, de asemenea, despre posibilitatea de a confisca utilajele, pentru că, până în momentul de faţă, pentru balastierele ilegale care erau descoperite, dacă se găseau inclusiv echipamente care erau folosite, acele echipamente rămâneau în continuare în proprietatea celor care au realizat fie infracţiunea, fie contravenţia respectivă. Astăzi noi propunem ca acele echipamente şi utilaje să fie confiscate", a afirmat ea.



În perimetrele unde se face exploatarea minieră sau extragerea de agregate urmează să fie puse obligatoriu camere de supraveghere, a precizat ministrul interimar al Mediului. AGERPRES